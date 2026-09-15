Un español lleva 768 días con su eutanasia paralizada por la Justicia: el caso que reabrió el debate en España + Agregar ámbito en









El catalán de 56 años había recibido la autorización para acceder a la muerte digna en 2024, pero un recurso presentado por su padre frenó el proceso.

Francesc Augé, un hombre de 56 años de cataluña, se encuentra hospitalizado en Barcelona tras un intento de suicidio del pasado fin de semana en su casa. El hecho ocurrió mientras el catalán espera que la Justicia defina su solicitud de eutanasia, que ya lleva 768 días en análisis.

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Los bomberos y la Policía lo encontraron con vida en su domicilio, junto a una nota en la que cuestionaba la decisión judicial que había impedido avanzar con su muerte asistida. "Su decisión me ha obligado porque me han parado la eutanasia", escribió.

Augé ingresó inicialmente a un hospital con un cuadro de intoxicación y posteriormente fue trasladado a otro centro sanitario, donde continúa internado en el área de psiquiatría.

El pedido de eutanasia El gobierno regional de Cataluña había autorizado en agosto de 2024 la eutanasia de Augé, de 56 años, quien quedó con secuelas en el movimiento y el habla luego de sufrir tres ictus y dos infartos en 2020. Sin embargo, su padre, de 96 años, presentó hace dos años un recurso ante los tribunales y consiguió paralizar el procedimiento.

La familia decidió finalmente retirarse del proceso judicial, aunque la Justicia todavía no reactivó la muerte asistida de Augé.

Archivo. La Justicia lleva casi 2 años para definir el caso de Francesc Augé. El caso tiene similitudes con el de Noelia, una joven con paraplejia cuyo padre también consiguió frenar su eutanasia mediante la Justicia. Finalmente, los tribunales autorizaron que se aplicara la muerte asistida, que se concretó el año pasado.

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