3 oraciones para rezar a la Virgen en esta Peregrinación a Luján 2025

Miles de fieles caminan este fin de semana hacia la Basílica para agradecer y pedir protección a la Virgen. Estos son los rezos más elegidos.

La peregrinacion a Luján es un evento religioso que se hace todos los años y junta a miles de fieles.

Cada año, miles de devotos hacen la tradicional caminata hacia la Basílica de Luján . Es una experiencia de fe que pone a prueba a los fieles por el esfuerzo y esperanza que ponen. Jóvenes, adultos y familias enteras se suman para agradecer, pedir bendiciones y renovar promesas frente a la patrona del pueblo argentino .

Este 2025, la consigna es " Madre, danos amor para caminar con esperanza ", un lema que refleja el espíritu de la peregrinación. Con la Imagen Peregrina acompañando a los fieles durante los 60 kilómetros de recorrido, la devoción se hace notar en cada momento.

La caminata hacia Luján nació como una manifestación popular de fe y gratitud hacia la Virgen, pero con los años se convirtió en uno de los eventos religiosos más importantes del país . Es una experiencia espiritual que une a miles de personas bajo un mismo propósito.

Los fieles llegan desde distintos puntos, algunos piden por salud, otros agradecen por favores recibidos y muchos simplemente buscan compartir un momento de encuentro con la Virgen. Además este evento demuestra la colaboración entre los fieles , ya que se ayudan con agua, comida, compañía y aliento mutuo.

Oraciones para rezar a la Virgen de Luján

Durante la caminata, los rezos acompañan cada tramo del recorrido. Tres de las plegarias más elegidas por los fieles son:

Oración de protección: “Virgen de Luján, madre llena de ternura, cubrinos con tu manto y cuidá a nuestras familias. Alejá los peligros y traé paz a nuestros hogares”.

Oración por la patria: “Señora de Luján, Patrona de Argentina, te pedimos por nuestra tierra, por los que sufren y por quienes no tienen pan. Derramá unidad y justicia en nuestro pueblo”.

Oración de amor y esperanza: “Madre querida, iluminá nuestro camino, saná nuestras heridas y regalános la fuerza para seguir adelante con fe y alegría”.

Peregrinación a Luján 2025: horarios de todas las misas

La edición de este año se está llevando a cabo este sábado 4 y domingo 5 de octubre. La salida principal será a las 10 de la mañana desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, para llegar hasta la Basílica de Luján a través de la Ruta Nacional 7.

Los horarios de las celebraciones serán los siguientes:

Sábado 4 de octubre : Misas en la Plaza Belgrano a las 9:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00 y 23:30 hs. En el interior de la Basílica también habrá celebraciones a las 7:00 y 8:00 hs.

Domingo 5 de octubre: Misas de madrugada a la 1:00, 2:30, 4:00, 5:30 y 7:00 hs. Luego, en la Basílica, a las 9:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00 hs.

Quienes no puedan asistir en persona, tendrán la posibilidad de seguir la transmisión en vivo desde las redes oficiales del Santuario y su canal de YouTube.