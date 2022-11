PlayStation le pone fecha de lanzamiento y precio a su nuevo casco de realidad virtual.

playstation VR2 1 Anuncio de PSVR2. Redes

Algo que no viene incluido es una estación de carga especifica para los controles Sense, la cual tiene un precio aparte de u$s49.99. Las preventas para PSVR2 comenzarán el 15 de noviembre en algunos mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.

El casco PSVR2 es un actualización considerable comparado a la versión anterior, ya que, de mínima, incluye una pantalla OLED con un campo de visión de 110 grados y resolución 4K HDR. El sistema de realidad virtual también tiene cuatro cámaras colocadas en el display frontal para seguir tus movimientos.

playstation VR2 2 Primer vistazo a los controles Sense de PSVR2. PlayStation

Los nuevos controles Sense incluyen gatillos adaptativos y respuesta háptica, muy similar a como funciona el control DualSense de la PlayStation 5. "Creamos un casco de PSVR2 con la comodidad en mente, en un diseño más fino y liviano comparado al anterior", explicó Isabelle Tomatis, vicepresidenta de marca, hardware y periféricos de Sony Interactive Entertainment. En una entrevista con el medio The Verge, agregó que también incluyeron "ventilación integrada para más paso del aire y dial de ajuste de lentes para una sensación más ajustable.

Algo que los usuarios pueden ver como una contra es que este nuevo sistema no será retrocompatible con los juegos lanzados para el sistema PSVR original. "Estos títulos no serán compatibles con PSVR2 porque este esta diseñado para ser una verdadera experiencia de realidad virtual de próxima generación", explicó en septiembre Hideaki Nishino, vicepresidente de experiencia en plataformas de Sony.

playstation VR horizon La caja en la que vendrá el PSVR2 junto al nuevo juego de Horizon. Sony

En ese sentido, la compañía anunció 11 nuevos juegos que se suman a algunos revelados previamente. Horizon Call of the Mountain, parece que será el título de lanzamiento y estará disponible para preventa a finales de noviembre. También tendrá versiones de realidad virtual de Resident Evil 8, Resident Evil 4, No Man's Sky, así como títulos de Star Wars y The Walking Dead.