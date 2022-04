Feroz ataque a un empresario y a su mujer: los golpearon y les robaron u$s20 mil y los sueldos de sus empleados

Según informaron los medios locales, luego de golpearlos, los ladrones los dejaron atados con precintos y con cables de unas computadoras para sustraerles una camioneta Chevrolet S10 blanca, en la que huyeron del lugar y que abandonaron en la ermita de Ceferino Namuncurá, frente al barrio 295 Viviendas.

En tanto, se indicó que los delincuentes se apoderaron de unos u$s20 mil, euros y la plata de los sueldos de los empleados que trabajaban para él en la empresa constructora que posee en el parque industrial liviano.

El empresario relató que para entrar a su casa, los ladrones rompieron la puerta de acceso, tras lo cual relató: "La única reacción que tuve fue levantarme de la mesa, cuando vi que me apuntaban con las armas".

"Nos pedían dólares, una pistola 9 milímetros que yo jamás tuve. Me llevaron todo el efectivo que tenía, una cifra importante,y mi esposa tuvo que decirles donde teníamos los dólares porque a mí me estaban matando a trompadas. Me pegaban como animales", detalló Ibarbia.

Luego señaló: "Esta es la segunda vez que me roban en la misma casa y en la ocasión anterior entraron seis personas, ahora fueron cinco. Entre la vida y la muerte, en estos casos, hay una línea muy fina".

La policía dice tener algunas pistas para llegar hasta los asaltantes y no descarta que pueda haber novedades en las próximas horas.