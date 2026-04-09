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9 de abril 2026 - 14:53

Imputaron a la anestesista Chantal "Tati" Leclercq en la causa que investiga las propofest

La joven fue señalada como el nexo entre diversos actores dentro del circuito de la sustracción de fármacos. Su figura se suma a la de los acusados Boveri y Lanusse.

Leclercq fue la última en hablar con el anestesista muerto por sobredosis y fue señalada como el nexo entre diversos actores del circuito.

Leclercq fue la última en hablar con el anestesista muerto por sobredosis y fue señalada como el nexo entre diversos actores del circuito.

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El caso se originó tras la muerte del anestesista Alejandro Salazar, hallado sin vida en su departamento de Palermo el 20 de febrero por una sobredosis de propofol y fentanilo. A partir de ese hecho, los investigadores comenzaron a reconstruir cómo esas sustancias -propias de los entornos médicos- salieron del circuito hospitalario.

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Imputaron a "Tati" Leclercq por el robo de fármacos

En la reconstrucción del caso, se analizaron las relaciones entre los involucrados. Esto llevó a la incorporación de la joven a la lista de sospechosos, quien mantiene un vínculo con Lanusse por ser recibidas de la Universidad Austral, además de su cercanía con otros profesionales bajo investigación.

Mientras entre los principales investigados figuran Boveri y Lanusse, señalados por la sustracción y distribución de los fármacos, la figura de Leclercq fue señalada como el nexo entre distintos actores del circuito, lo que la posicionó en un lugar central dentro de la causa.

anestesiologos boveri y lanusse
La figura de Leclercq se suma a las del anestesiólogo Hernán Boveri y la también residente Delfina

La figura de Leclercq se suma a las del anestesiólogo Hernán Boveri y la también residente Delfina "Fini" Lanusse.

Luego del allanamiento realizado por la Justicia en el departamento de Salazar, se conocieron filmaciones que complican a Leclercq y Lanusse: las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a las dos amigas entrando y saliendo del edificio, acompañadas de otras dos médicas, horas antes de que el anestesista fuera encontrado muerto.

Inclusive, a Lanusse se la ve salir con un objeto en la mano que, por su tamaño, se ve compatible con la tablet de Salazar. Las grabaciones muestran que la última en salir del lugar fue Leclercq y ahora los investigadores buscan determinar las causas de la visita de aquel día.

Además, según las pericias realizadas al teléfono del anestesista, la última persona que se comunicó con él antes de su muerte, fue la propia Leclercq que habló con el la noche anterior cerca de las 22.

Qué declararon los anestesistas imputados por el robo de propofol y fentanilo

Según informaron fuentes judiciales, ambos fueron indagados en dos fechas: Boveri el 18 y Lanusse el 25 de marzo, con una prohibición de contacto entre ambos y de salida del país, además de una serie de medidas de prueba que continúan en curso.

Durante su indagatoria, Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse realizó un descargo verbal y anticipó que también lo presentaría por escrito. En su testimonio, la residente hizo referencia a cuestiones personales y buscó presentarse como víctima, aunque ese planteo no aportó elementos sustanciales vinculados al eje central del expediente.

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