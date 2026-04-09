Conmoción en Comodoro Rivadavia por la muerte de Ángel, un niño de 4 años

El trágico episodio pone el foco en funcionamiento del sistema de protección de la niñez. Los mayores cuestionamientos se centran en la madre.

El caso de Ángel , un niño de 4 años , generó un fuerte impacto en Comodoro Rivadavia y volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de protección de la niñez . El menor murió tras haber sido restituido por orden judicial a su madre biológica, y la Justicia investiga si fue víctima de un homicidio .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hasta fines de 2025, el niño vivió con su padre y la pareja de este, quienes aseguraron que se encontraba en un entorno estable. Sin embargo, el 4 de noviembre de ese año, tras la intervención de la defensoría y equipos técnicos , la Justicia dispuso su restitución con su madre.

La medida se tomó a pesar de las advertencias presentadas por el padre y su entorno, quienes denunciaron situaciones de violencia en el hogar materno . Según consta en actuaciones judiciales, aportaron testimonios, imágenes y alertas sobre posibles agresiones, además de señalar que el propio niño había manifestado su intención de seguir viviendo con ellos.

Cinco meses después de la restitución, el caso tuvo un desenlace trágico . Durante el domingo de Pascua , el niño fue trasladado a un hospital de Comodoro Rivadavia con un cuadro de paro cardiorrespiratorio.

Fue llevado por su madre, quien luego de dejarlo en la guardia se retiró del lugar . En un primer momento, sostuvo que el menor se había acostado a dormir y no despertó.

El equipo médico realizó maniobras de reanimación durante varias horas, pero no logró revertir el cuadro. Finalmente, el niño murió esa misma noche.

Con el avance de la investigación, el informe preliminar de la autopsia reveló la presencia de lesiones internas en la cabeza compatibles con golpes. A partir de estos hallazgos, los investigadores concluyeron que el menor habría sido víctima de una golpiza.

Al momento del fallecimiento, la madre no se encontraba en el hospital. Sí se presentaron el padre y su pareja, quienes aportaron antecedentes de violencia y material fotográfico que, según indicaron, evidenciaba agresiones previas.

La investigación en curso

La causa avanzó con allanamientos y medidas de prueba en las últimas horas. Los investigadores analizan la posible responsabilidad de la madre y de su pareja, padrastro del niño, quien quedó bajo sospecha.

No se descarta que en los próximos días se produzcan detenciones, en el marco de una investigación que continúa en desarrollo.

El hecho reavivó el debate sobre los criterios judiciales en procesos de restitución familiar y el rol de los organismos encargados de la protección de niños, niñas y adolescentes.

Las denuncias y advertencias existieron, pero no lograron modificar la decisión judicial. El caso de Ángel dejó al descubierto posibles fallas en los mecanismos de prevención y protección, y plantea interrogantes sobre cómo evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.