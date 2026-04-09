Detuvieron en Barracas a dos delincuentes con frondoso prontuario tras una serie de robos

Los sospechosos fueron capturados en Villa Zabaleta luego de un operativo cerrojo. Están acusados de cometer asaltos en Almagro y Balvanera y uno de ellos acumula múltiples antecedentes y condenas.

Dos delincuentes con un extenso prontuario fueron detenidos en las últimas horas en la Villa Zabaleta, en el barrio porteño de Barracas, acusados de haber protagonizado una serie de robos a mano armada en distintos puntos de la Ciudad.

Según fuentes policiales, ambos sospechosos cuentan con antecedentes penales. Uno de ellos registra 16 ingresos a comisarías y tres condenas previas, lo que agrava su situación judicial.

Las detenciones se concretaron luego de que efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación (DUTP) del Barrio 21-24 identificaran un Peugeot 2008 blanco, tras una alerta emitida por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

A partir de la detección del vehículo, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar a los sospechosos en la intersección de la avenida Amancio Alcorta y el Pasaje 70 , en las inmediaciones del asentamiento.

El procedimiento fue coordinado mediante un monitoreo en tiempo real, que permitió seguir el recorrido del auto en el que se desplazaban los delincuentes. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

De acuerdo con la investigación, el vehículo había sido utilizado en distintos hechos delictivos, entre ellos el robo de la cartera de una mujer en la intersección de Moreno y Maza, y el asalto a dos menores en Venezuela y 24 de Noviembre, a quienes les sustrajeron sus teléfonos celulares.

Antecedentes y elementos secuestrados

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una cartera y un morral que se encontraban dentro del automóvil, aunque sin pertenencias en su interior.

El detenido de 35 años posee antecedentes por robo, robo agravado por el uso de arma y tentativa de robo. Además, registra causas por hurto, usurpación, lesiones leves, tenencia de arma no convencional e infracción a la Ley de Drogas 23.737.

En tanto, el segundo sospechoso, de 41 años, cuenta con un antecedente por encubrimiento agravado y también quedó a disposición de la Justicia.