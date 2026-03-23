Por qué aumentó el monotributo en marzo 2026 y cuándo será el próximo aumento de ARCA + Seguir en









El organismo previsional anunció los nuevos valores a pagar por los contribuyentes durante marzo 2026.

El monotributo tendrá dos aumentos en 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó en marzo de 2026 un nuevo aumento del 14,29% en las cuotas del monotributo, un ajuste que afecta a más de 5 millones de contribuyentes en todo el país. Este incremento responde al mecanismo de actualización automática, basado en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025.

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El cambio no solo modifica los montos mensuales a pagar, sino también los topes de facturación anual que determinan la categoría de cada monotributista. Además, ARCA ya confirmó que el próximo aumento llegará en septiembre de 2026, cuando se ajustarán nuevamente las escalas según la evolución de los precios en el primer semestre del año.

Nuevo aumento en el monotributo impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos El aumento del 14,29% en las cuotas del monotributo entró en vigencia en marzo de 2026, como parte de la actualización semestral que ARCA realiza para mantener el régimen alineado con la inflación. Este ajuste impacta en todas las categorías, desde la A hasta la K, y se aplica tanto a quienes prestan servicios como a quienes venden bienes.

El incremento no solo eleva el monto mensual, sino que también redefine los límites de facturación anual que establecen si un contribuyente puede permanecer en el monotributo o debe migrar al Régimen General. Por ejemplo, un monotributista que en 2025 facturaba hasta $10.277.988,13 (Categoría A) ahora puede llegar a $11.750.000 sin cambiar de categoría, pero deberá pagar una cuota más alta.

ARCA: cuándo habrá una nueva suba arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip El próximo aumento del monotributo está programado para septiembre de 2026. En esa fecha, ARCA volverá a ajustar tanto las cuotas como los topes de facturación, utilizando como referencia la inflación acumulada en el primer semestre de 2026. Este sistema de actualización busca evitar que el régimen pierda valor frente al aumento constante de los precios, pero también genera un impacto directo en los ingresos disponibles de los pequeños contribuyentes.

Además, en agosto de 2026 se realizará la recategorización obligatoria, donde los monotributistas deberán declarar sus ingresos de los últimos 12 meses. Quienes superen los nuevos topes podrían pasar a una categoría superior o, en casos extremos, quedar excluidos del régimen simplificado y migrar al Régimen General. Escalas vigentes del monotributo arca.webp Las escalas del monotributo en marzo de 2026 se organizan en 11 categorías (de la A a la K), cada una con límites de facturación anual y cuotas mensuales diferenciadas según el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). Estos son los montos actualizados para cada categoría: Categoría A Ingresos brutos anuales máximos : Hasta $11.750.000

Cuota mensual (servicios) : $45.300

Cuota mensual (bienes): $40.900 Categoría B Ingresos brutos anuales máximos : Hasta $17.180.000

Cuota mensual (servicios) : $58.700

Cuota mensual (bienes): $53.000 Categoría C Ingresos brutos anuales máximos : Hasta $23.500.000

Cuota mensual (servicios) : $75.600

Cuota mensual (bienes): $68.300 Categoría D Ingresos brutos anuales máximos : Hasta $29.800.000

Cuota mensual (servicios) : $92.500

Cuota mensual (bienes): $83.600 Categoría E Ingresos brutos anuales máximos : Hasta $36.100.000

Cuota mensual (servicios) : $102.537,97

Cuota mensual (bienes): $92.658,35 Categoría F Ingresos brutos anuales máximos : Hasta $42.400.000

Cuota mensual (servicios) : $112.575,55

Cuota mensual (bienes): $101.717,85 Categoría G Ingresos brutos anuales máximos : Hasta $48.700.000

Cuota mensual (servicios) : $122.613,13

Cuota mensual (bienes): $110.777,35 Categoría H Ingresos brutos anuales máximos : Hasta $55.000.000

Cuota mensual (servicios) : $132.650,71

Cuota mensual (bienes): $119.836,85 Categoría I Ingresos brutos anuales máximos : Hasta $61.300.000

Cuota mensual (servicios) : $142.688,29

Cuota mensual (bienes): $128.900,00 Categoría J Ingresos brutos anuales máximos : Hasta $67.600.000

Cuota mensual (servicios) : $152.725,87

Cuota mensual (bienes): $137.963,15 Categoría K Ingresos brutos anuales máximos : Hasta $73.900.000

Cuota mensual (servicios) : $162.763,45

Cuota mensual (bienes): $147.020,30 Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila El aumento del 14,29% en marzo de 2026 no es el único: ARCA ya confirmó que en septiembre habrá una nueva actualización, lo que significa que los monotributistas deberán prepararse para pagar cuotas más altas dos veces al año. Aunque el ajuste permite mantener los topes de facturación actualizados, también reduce el poder adquisitivo de los pequeños contribuyentes, especialmente en un contexto de inflación persistente. Para evitar sorpresas, los expertos recomiendan: Revisar la categoría actual y verificar si los ingresos de los últimos 12 meses se ajustan a los nuevos topes.

Recategorizarse antes de agosto si los ingresos superan el límite de la escala actual.

Consultar las cuotas actualizadas en el sitio oficial de ARCA para evitar multas o recategorizaciones automáticas.

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