La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó en marzo de 2026 un nuevo aumento del 14,29% en las cuotas del monotributo, un ajuste que afecta a más de 5 millones de contribuyentes en todo el país. Este incremento responde al mecanismo de actualización automática, basado en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025.
Por qué aumentó el monotributo en marzo 2026 y cuándo será el próximo aumento de ARCA
El organismo previsional anunció los nuevos valores a pagar por los contribuyentes durante marzo 2026.
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El cambio no solo modifica los montos mensuales a pagar, sino también los topes de facturación anual que determinan la categoría de cada monotributista. Además, ARCA ya confirmó que el próximo aumento llegará en septiembre de 2026, cuando se ajustarán nuevamente las escalas según la evolución de los precios en el primer semestre del año.
Nuevo aumento en el monotributo
El aumento del 14,29% en las cuotas del monotributo entró en vigencia en marzo de 2026, como parte de la actualización semestral que ARCA realiza para mantener el régimen alineado con la inflación. Este ajuste impacta en todas las categorías, desde la A hasta la K, y se aplica tanto a quienes prestan servicios como a quienes venden bienes.
El incremento no solo eleva el monto mensual, sino que también redefine los límites de facturación anual que establecen si un contribuyente puede permanecer en el monotributo o debe migrar al Régimen General. Por ejemplo, un monotributista que en 2025 facturaba hasta $10.277.988,13 (Categoría A) ahora puede llegar a $11.750.000 sin cambiar de categoría, pero deberá pagar una cuota más alta.
ARCA: cuándo habrá una nueva suba
El próximo aumento del monotributo está programado para septiembre de 2026. En esa fecha, ARCA volverá a ajustar tanto las cuotas como los topes de facturación, utilizando como referencia la inflación acumulada en el primer semestre de 2026. Este sistema de actualización busca evitar que el régimen pierda valor frente al aumento constante de los precios, pero también genera un impacto directo en los ingresos disponibles de los pequeños contribuyentes.
Además, en agosto de 2026 se realizará la recategorización obligatoria, donde los monotributistas deberán declarar sus ingresos de los últimos 12 meses. Quienes superen los nuevos topes podrían pasar a una categoría superior o, en casos extremos, quedar excluidos del régimen simplificado y migrar al Régimen General.
Escalas vigentes del monotributo
Las escalas del monotributo en marzo de 2026 se organizan en 11 categorías (de la A a la K), cada una con límites de facturación anual y cuotas mensuales diferenciadas según el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). Estos son los montos actualizados para cada categoría:
Categoría A
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Ingresos brutos anuales máximos: Hasta $11.750.000
Cuota mensual (servicios): $45.300
Cuota mensual (bienes): $40.900
Categoría B
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Ingresos brutos anuales máximos: Hasta $17.180.000
Cuota mensual (servicios): $58.700
Cuota mensual (bienes): $53.000
Categoría C
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Ingresos brutos anuales máximos: Hasta $23.500.000
Cuota mensual (servicios): $75.600
Cuota mensual (bienes): $68.300
Categoría D
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Ingresos brutos anuales máximos: Hasta $29.800.000
Cuota mensual (servicios): $92.500
Cuota mensual (bienes): $83.600
Categoría E
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Ingresos brutos anuales máximos: Hasta $36.100.000
Cuota mensual (servicios): $102.537,97
Cuota mensual (bienes): $92.658,35
Categoría F
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Ingresos brutos anuales máximos: Hasta $42.400.000
Cuota mensual (servicios): $112.575,55
Cuota mensual (bienes): $101.717,85
Categoría G
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Ingresos brutos anuales máximos: Hasta $48.700.000
Cuota mensual (servicios): $122.613,13
Cuota mensual (bienes): $110.777,35
Categoría H
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Ingresos brutos anuales máximos: Hasta $55.000.000
Cuota mensual (servicios): $132.650,71
Cuota mensual (bienes): $119.836,85
Categoría I
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Ingresos brutos anuales máximos: Hasta $61.300.000
Cuota mensual (servicios): $142.688,29
Cuota mensual (bienes): $128.900,00
Categoría J
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Ingresos brutos anuales máximos: Hasta $67.600.000
Cuota mensual (servicios): $152.725,87
Cuota mensual (bienes): $137.963,15
Categoría K
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Ingresos brutos anuales máximos: Hasta $73.900.000
Cuota mensual (servicios): $162.763,45
Cuota mensual (bienes): $147.020,30
El aumento del 14,29% en marzo de 2026 no es el único: ARCA ya confirmó que en septiembre habrá una nueva actualización, lo que significa que los monotributistas deberán prepararse para pagar cuotas más altas dos veces al año. Aunque el ajuste permite mantener los topes de facturación actualizados, también reduce el poder adquisitivo de los pequeños contribuyentes, especialmente en un contexto de inflación persistente.
Para evitar sorpresas, los expertos recomiendan:
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Revisar la categoría actual y verificar si los ingresos de los últimos 12 meses se ajustan a los nuevos topes.
Recategorizarse antes de agosto si los ingresos superan el límite de la escala actual.
Consultar las cuotas actualizadas en el sitio oficial de ARCA para evitar multas o recategorizaciones automáticas.
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