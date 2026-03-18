Inocencia Fiscal: ARCA lanzó los aplicativos para las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales Por Carlos Lamiral + Seguir en









El organismo ya tiene listo el sistema tres meses antes de que llegue el vencimiento. Las multas por demorar la declaración suben entre 75.000% y 100.000% este año.

ARCA ya puso en línea los aplicativos para presentar las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó con tres meses de anticipación los aplicativos web para la confección de las declaraciones juradas anuales del Impuesto a las Ganancias correspondiente al Régimen General y del Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2025.

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Resulta una cuestión inusual de parte del organismo recaudador, que generalmente habilita el sistema un mes antes de que se produzcan los vencimientos. La medida le permitirá a las personas físicas y los contadores analizar con mayor tranquilidad las presentaciones que se tienen que hacer este año.

Pero además tiene otro sentido: la ley de Presunción de Inocencia Fiscal elevó las multas por retrasos formales en las presentaciones de la documentación.

"La ley de inocencia fiscal ley 27799 incrementó a partir del 2 de enero de 2026 las multas por infracciones formales de la ley 11683 elevándolas a valores impensados con una actualización en promedio del 75.000% y en ciertos casos superando el umbral del 100.000%", advirtió en un reporte el sitio Errepar, uno de los referentes de la actividad tributaria..

Por caso, la multa por la omisión de presentar una declaración jurada era de $200 y ahora pasó a $220.000 para el caso de las personas. Para las empresas pasó de $400 a $440.000.

errepar Algunos ejemplos de suba demultas: Fuente Errepar El sitio Blog del Contador, otro referente de la actividad, señala que "en esta primera etapa, la herramienta está dirigida exclusivamente a los contribuyentes alcanzados por el Régimen General y su utilización se realiza de manera íntegramente digital a través del sitio web oficial del organismo, mediante el uso de Clave Fiscal". Desde el punto de vista operativo, la medida apunta a optimizar el cumplimiento fiscal, brindando a los contribuyentes y asesores la posibilidad de analizar con mayor tiempo los datos vinculados a ingresos, activos, consumos, retenciones y percepciones, reduciendo inconsistencias al momento de la presentación definitiva. Para el dólar colchón, aún no esta disponible ARCA informó que aún no se encuentra disponible el servicio correspondiente a la Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, prevista en el nuevo esquema impulsado por ARCA para que las personas saquen sus dólares del colchón.