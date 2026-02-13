Por qué el 13 de febrero se celebra el Día del Amante: la fecha anti San Valentín que se festeja en silencio

La fecha fue popularizada en 2007 por una app de citas para personas en pareja que buscaban aventuras extramatrimoniales.

San Valentín honra a un sacerdote romano que fue ejecutado por casar parejas en secreto y predicar la religión durante el siglo III.

Mientras las vidrieras se tiñen de rojo, los restaurantes preparan cenas especiales y las florerías se llenan de ventas, el calendario tiene guardada una fecha antes del famoso San Valentín : el Día del Amante o, para otros, el Día del Infiel .

El 13 de febrero ya es una contra-celebración del Día de los Enamorados, enfocada en las relaciones paralelas , los vínculos clandestinos y los amores ocultos.

Lejos de contar con el aval de instituciones culturales o religiosas, esta jornada tiene su origen en una famosa app de citas . ¡Descubríla!

A diferencia de otras efemérides con raíces históricas o religiosas, el origen del Día del Amante es puramente virtual . La fecha fue popularizada alrededor de 2007 por plataformas de citas enfocadas en personas ya comprometidas que buscaban aventuras extramatrimoniales , siendo el sitio "Ashley Madison" uno de los principales promotores de esta idea en Estados Unidos bajo el nombre de "Mistress Day" .

La elección del 13 de febrero no fue casualidad , sino una estrategia de marketing . Al situarse justamente el día antes de San Valentín, la fecha cobra un significado de tensión directa: es la celebración de la "otra" relación , a menudo motivada por la imposibilidad de compartir el 14 de febrero con la persona amada debido a un compromiso previo y oficial.

dia del amante

San Valentín: la historia detrás del 14 de febrero

Su origen se remonta a la antigua Roma, donde el martirologio católico menciona al menos a dos hombres llamados Valentín que habrían sido ejecutados un 14 de febrero en las afueras de la capital italiana, sobre la Vía Flaminia. Con el paso del tiempo, muchos historiadores sostienen que podría tratarse de una misma persona.

La versión más difundida cuenta que Valentín fue un sacerdote romano que vivió durante el gobierno de Claudio II, entre los años 268 y 270. En ese período, el emperador había prohibido los matrimonios entre jóvenes, convencido de que los hombres solteros rendían mejor como soldados.

El religioso desafió esa orden y, según la tradición, continuó celebrando casamientos en secreto, además de predicar el cristianismo, lo que le valió ser perseguido.

Uno de los episodios más citados es el supuesto milagro de devolverle la vista a la hija de uno de sus carceleros, hecho que, cuando llegó a los oídos del mandatario, aceleró su condena a muerte.

san valentin

Sin embargo, existen muchas historias: algunos sostienen que Valentín fue obispo de Terni, famoso por curaciones milagrosas; otros relacionan la fecha con los festividades paganas como las Lupercales, celebraciones romanas dedicadas a la fertilidad que se realizaban a mediados de febrero.

El poeta inglés Geoffrey Chaucer, en el siglo XIV, contribuyó a vincular el 14 de febrero con el amor romántico, al asociar la temporada de apareamiento de las aves con la primavera y los sentimientos humanos.

En 494, el papa Gelasio I oficializó la fecha como Día de San Valentín, aunque en 1969 la Iglesia lo retiró del calendario litúrgico por falta de pruebas concluyentes, la tradición popular nunca desapareció.