3 de febrero, feriado por la Batalla de Caseros: qué pasó ese día y qué provincia tiene festejos este martes

La jornada incluye ceremonias oficiales en Concepción del Uruguay y propuestas culturales con música en vivo, danza y gastronomía en el Palacio San José.

El enfrentamiento de 1852 terminó con la caída del poder político de Juan Manuel de Rosas.

Este martes 3 de febrero es feriado en la provincia de Entre Ríos por la conmemoración de la Batalla de Caseros , librada en 1852.

La fecha recuerda la derrota de Juan Manuel de Rosas a manos del Ejército Grande, comandado por Justo José de Urquiza , y marca el inicio del proceso de organización nacional que culminaría con la sanción de la Constitución de 1853.

Este día no laborable alcanza a la administración pública y al sistema bancario en todo el territorio entrerriano, mientras que en el sector privado la adhesión es optativa. A continuación, conocé los detalles.

La Batalla de Caseros se libró el 3 de febrero de 1852 en los campos del actual partido bonaerense de Morón y representó un punto de quiebre en la historia argentina.

Enfrentó al Ejército Grande , comandado por Justo José de Urquiza, contra las fuerzas de la Confederación Argentina lideradas por Juan Manuel de Rosas, quien desde Buenos Aires c oncentraba las decisiones políticas y económicas del país .

Rosas había asumido la gobernación bonaerense en 1829 y, durante más de dos décadas, ejerció un liderazgo fuerte y centralizado. Su negativa a avanzar en la organización constitucional y a permitir la libre navegación de los ríos (una demanda clave de las provincias del Litoral) profundizó las tensiones internas: estas restricciones beneficiaban principalmente a Buenos Aires, que controlaba la aduana y las rentas del comercio exterior.

rosas

Así, en 1851, Urquiza, hasta entonces aliado de Rosas y gobernador de Entre Ríos, decidió romper con ese esquema de poder. A través del llamado Pronunciamiento de Urquiza, reasumió para su provincia el manejo de las relaciones exteriores y comenzó a organizar una coalición militar para poner fin al predominio porteño.

Así nació el Ejército Grande, integrado por tropas de su territorio, Corrientes, unitarios exiliados y fuerzas provenientes de Brasil y Uruguay.

justo jose de urquiza.jpg

El enfrentamiento fue breve pero decisivo. En pocas horas, las tropas de Urquiza, que eran superiores en número y recursos, lograron derrotar al ejército rosista. Ese mismo día, Rosas presentó su renuncia y abandonó el país rumbo al exilio en Inglaterra, donde viviría hasta su muerte.

La victoria en Caseros abrió el camino hacia una nueva etapa: permitió la firma del Acuerdo de San Nicolás y sentó las bases para la sanción de la Constitución Nacional de 1853.

batalla de caseross

Festejos en Entre Ríos por el 3 de febrero

En Entre Ríos, según establece la Ley 7.285, el 3 de febrero es feriado provincial en conmemoración de la Batalla de Caseros.

La medida alcanza a la administración pública de todos los municipios, así como al sistema bancario, mientras que en el sector privado la adhesión es optativa y queda a criterio de cada empleador.

Además del asueto, la fecha se vive con una agenda llena de eventos. En la ciudad de Concepción del Uruguay, conocida como “La Histórica”, los actos oficiales comenzarán por la mañana con ceremonias y la colocación de ofrendas florales en la plaza San Martín y la Basílica de la Inmaculada Concepción.

Por la tarde, el epicentro será el Palacio San José, residencia histórica de Justo José de Urquiza. Desde las 17:30, habrá una propuesta cultural con entrada libre y gratuita que combinará música en vivo, danza y gastronomía bajo el lema "En Entre Ríos se forjó la Nación".

Palacio San Jose Entre Rios.jpg

Se presentarán artistas y grupos como Conjunto Itay, el Ensamble Chamamé Entrerriano y Suma Paciencia, junto a un DJ. Se recomienda al público llevar sillas o reposeras para mayor comodidad.

El acto central estará encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien firmará junto a autoridades nacionales un acuerdo de colaboración para la puesta en valor del Palacio San José, reforzando el compromiso con la preservación del patrimonio histórico provincial.