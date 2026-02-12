El bar de Buenos Aires que está entre los mejores del mundo para celebrar San Valentín

Se trata de un ranking que incluye bares de otras grandes metrópolis. En el caso porteño, se ofrece una experiencia digna de película con una ambientación a los años 20.

Frank's ofrece una experiencia digna de película con una ambientación a los años 20.

La firma The World’s 50 Best publicó una selección de los mejores bares para San Valentín , que este año caerá sábado, y sumó a Frank’s en el mapa de planes románticos. La nota propone cambiar la cena por una barra con clima, buenos tragos y cierta épica de cita .

En el caso porteño, el medio recomienda reservar y dejarse llevar por la propuesta: se accede a través de una cabina telefónica custodiada por seguridad , con política de puerta estricta. Adentro, la ambientación mira a los “locos años 20”: arañas brillantes, empapelados, una barra pulida y banquetas de terciopelo.

La guía también recorre coctelerías de Atenas, Florencia, París, Nueva York, Londres, Venecia y Praga , con una premisa común: lugares pensados para quedarse largo rato —sin apuro, con música y con tragos que se apoyan en técnicas, clásicos o ingredientes de autor.

Un escenario antiguo y una puesta glamorosa (con arañas y muebles de época) pero con carta moderna: técnicas “de laboratorio” y enfoque de bajo desperdicio. La nota menciona tragos como Miso Margarita, Black Lemon Spritz y Espresso Conchini, servidos con mucha teatralidad.

Sin cartel a la calle pero con todo un interior a descubrir: adentro cuenta con ladrillo a la vista, velas y una atmósfera íntima para estirar la noche . El artículo destaca una carta que rinde homenaje a productores y agricultores.

The Bar in Front of The Bar, Atenas

Cuenta con una estética “Rumble in the Jungle”: azulejos verde oscuro y banquetas que marcan el tono. En la barra conviven cócteles con ingredientes caseros y clásicos sin vueltas —como negronis o espresso martinis—, con un detalle que funciona como rompehielos: todo se guarda en un freezer a -24 °C.

Bemelmans Bar, en The Carlyle, Nueva York

Un clásico de hotel en el Upper East Side con aire de lounge de los 40, piano en vivo desde la tarde y noches con jazz. Entre murales, tragos “de manual” y tentaciones para picar, la nota sugiere directamente saltear la cena y pedir Vesper Martini con caviar, lobster rolls y ostras.

Waltz Bar, Londres

Pequeño, refinado y con regla clara: se trata de un espacio para una docena de personas en una barra de ocho metros. Abrió en Shoreditch “el año pasado”, dice el artículo, y se apoya en coctelería estacional de inspiración japonesa, con ingredientes como espárragos, arvejas y vodka, más jazz suave de fondo.

The Bar at Aman Venice, Venecia

Es una versión veneciana de “Quiet luxury”: salón palaciego con cielorraso con frescos y paredes enteladas, con vista codiciada al Gran Canal pero sin multitudes. La nota subraya el peso del gin, con una serie de tragos llamados “Masterpieces”; entre ellos, Passionate (gin, licor de lychee, jugo de limón y almíbar de rosas).

Frank’s, Buenos Aires

La recomendación porteña llega con guiño de película: cabina telefónica para entrar, seguridad y reserva como primer gesto para “impresionar”. Luego, un viaje a los 20 con arañas, papel mural, terciopelo y una lista amplia que incluye una versión “upscale” del Zombie. La nota remata con dos palabras que resumen el espíritu: diversión y coqueteo, con iluminación favorecedora.

L’Fleur, Praga

En el casco antiguo, entre calles empedradas y callejones, aparece un champagne bar con cócteles “de costado”, pensado para charlar sin interferencias. Velas y arañas como única luz, clima oscuro y decadente, y bartenders prolijos —camisa y corbata— listos para sostener la noche.