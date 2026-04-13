Por qué se celebra el Día del Beso cada 13 de abril y por qué son clave en las relaciones

Cada beso ayuda a liberar hormonas que generan placer, baja el estrés, fortalece las defensas y tiene efectos positivos en el estado de ánimo.

En 2013, una pareja se besó durante más de 58 horas seguidas y creó un nuevo récord mundial.

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso , una fecha que pone el foco uno de los gestos más simples y, al mismo tiempo, más cargados de significado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque suele asociarse casi de manera automática con el amor romántico, lo cierto es que besar atraviesa culturas, épocas y vínculos , funcionando como una forma de comunicación capaz de expresar afecto, deseo, confianza o cercanía sin necesidad de palabras .

En los últimos años, además, distintas investigaciones científicas demostraron que hacerlo activa procesos biológicos, influye en el funcionamiento de nuestro cerebro y tiene grandes efectos positivos sobre la salud. A continuación, conocé los detalles.

Esta fecha se conmemora cada 13 de abril a partir de un hecho que bastante llamativo. En 2013, una pareja tailandesa logró el récord mundial del beso más largo , al hacerlo durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos en un concurso de San Valentín.

El beso tiene muchas interpretaciones según la cultura. En algunos países forma parte de los saludos habituales; en otros, está reservado a la intimidad . Puede simbolizar amor, respeto, reconciliación o cercanía. A pesar de estas diferencias, mantiene un valor universal: funciona como una herramienta de conexión entre personas.

De acuerdo con un estudio publicado en "Evolutionary Anthropology", el beso podría tener origen en conductas primitivas vinculadas al cuidado. Una de las teorías más aceptadas indica que deriva de prácticas de acicalamiento entre los antepasados humanos, que utilizaban el contacto para inspeccionar la piel o limpiarla de restos de suciedad o parásitos.

Con el paso del tiempo, y que los individuos comenzaron a perder el vello corporal, ese comportamiento perdió su función original y se transformó en un gesto ligado al afecto y a la cohesión social.

También existen hipótesis que lo relacionan con prácticas de alimentación o con mecanismos de reconocimiento químico entre individuos.

BESOO

Por qué son tan importantes los besos para la salud

Lejos de ser solo una expresión emocional, besar tiene efectos medibles en el organismo. Uno de los procesos más relevantes es la liberación de sustancias químicas en el cerebro.

Durante un beso, aumentan los niveles de dopamina, asociada al placer y la motivación; oxitocina, vinculada al apego y la confianza; serotonina, que regula el estado de ánimo; y endorfinas, que actúan como analgésicos naturales.

Según el doctor Claudio Waisburg, médico neurólogo y neurocientífico consultado en "Infobae", constituye una “tormenta química en el cerebro”.

Al mismo tiempo, disminuye el cortisol, la hormona del estrés, según un análisis publicado en "Nature Human Behaviour". La reducción tiene efectos directos sobre la ansiedad, la presión arterial y la salud cardiovascular.

Por eso, el contacto afectivo frecuente se asocia con mayor estabilidad emocional y sensación de bienestar.

2149156885

Otro aspecto clave es la activación cerebral. Besar estimula regiones específicas, especialmente en el hemisferio izquierdo, relacionadas con las emociones positivas y la recompensa. Esto no solo influye en la experiencia inmediata, sino que también fortalece la memoria emocional, asociando el placer con la persona con la que compartís el momento.

En términos físicos, también implica un intercambio de bacterias. Una investigación de "Evolution and Human Behavior" reveló que, en solo 10 segundos pueden transferirse hasta 80 millones de microorganismos.

Lejos de ser perjudicial, puede resultar beneficioso, ya que favorece la diversidad de la microbiota oral y contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, los cambios influyen en el llamado eje microbiota-cerebro, que impacta en el estado de ánimo y la salud.

A esto se suman otros efectos: un leve gasto calórico, activar músculos faciales, mejorar la circulación sanguínea y reducir la percepción del dolor gracias a la liberación de endorfinas.

Distintos especialistas también destacan que la frecuencia del contacto es más importante que su duración. Es decir, los beneficios se potencian cuando los gestos ocurren de manera regular.

PAREJA (2)

Los besos, la clave en las relaciones

En las relaciones, es una herramienta de comunicación no verbal que permite expresar emociones y sostener el vínculo a lo largo del tiempo.

Diversos estudios, como el publicado en "Taylor & Francis", muestran que la frecuencia de los besos está directamente asociada con la calidad de la pareja. Quienes se besan con regularidad tienden a reportar mayor satisfacción, tanto a nivel emocional como sexual.

Además, presentan niveles más bajos de ansiedad y una menor tendencia a la distancia afectiva.

En este sentido, el beso actúa como un indicador del estado de la relación. Su presencia suele reflejar cercanía, interés y conexión.

AMOR

También cumple un rol clave en la construcción de la intimidad. A diferencia de otros gestos, implica coordinación, atención y respuesta mutua. No es un acto unilateral, requiere leer las señales del otro, adaptarse y sincronizarse.

Un acto que fortalece la empatía y la complicidad, elementos fundamentales en cualquier vínculo duradero.

Además, ayuda a sostener el deseo. Más allá de las primeras etapas del enamoramiento, mantener este tipo de contacto contribuye a renovar la atracción y a evitar que la rutina desgaste el vínculo.