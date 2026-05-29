Quiénes son los grandes ausentes en la Selección Argentina para el Mundial 2026

El entrenador Lionel Scaloni dejó a varias figuras e históricos fuera de los 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Conocé los nombres.

A tan solo 14 días del comienzo del Mundial 2026 , y leal a su idea de esperar hasta último momento antes de confirmar la lista definitiva, Lionel Scaloni presentó la nómina de convocados a la que será su segunda Copa del Mundo , con algunos ausentes de peso.

El delantero Paulo Dybala , el lateral izquierdo Marcos "Huevo" Acuña y el joven mediocampista Franco Mastantuono , son los grandes ausentes que tendrá la Selección argentina en el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Tanto Acuña como Mastantuono, uno de gran presente en River y otro que no tuvo una temporada destacada en su llegada al Real Madrid , habían formado parte de la prelista de 55 futbolistas que el entrenador Lionel Scaloni presentó el pasado lunes 11 de mayo, aunque no superaron el corte definitivo.

Marcos Acuña venía de ser parte de los últimos dos mundiales de forma consecutiva, con muy poca participación en Rusia 2018 pero siendo una pieza importante en Qatar 2022 , complementando algunas titularidades con habituales ingresos desde el banco de suplentes.

Además, el “Huevo” fue parte de todo el ciclo de Scaloni, desde la Copa América de 2019, en la que el seleccionado se quedó con la medalla de bronce, hasta el bicampeonato continental, el triunfo en la Finalissima y el mencionado Mundial de Qatar.

A pesar de sus habituales convocatorias, el nivel del exjugador de Ferro y Racing comenzó a decrecer hasta dejar el fútbol europeo para recalar en River. En la institución del barrio porteño de Núñez su rendimiento volvió a levantar, especialmente en los últimos meses, aunque fue excluido de todas formas. También cabe destacar que se encuentra recuperándose de una contractura en el isquiotibial derecho.

Por su lado, los últimos años de carrera de Franco Mastantuono han sido una auténtica montaña rusa. Luego de irrumpir en la Primera de River y ganarse el puesto con mucha velocidad, ni más ni menos que el Real Madrid puso los ojos en el mediocampista, que fue transferido apenas cumplió los 18 años.

Su rápida convocatoria a la Selección fue lógica, e incluso llegó a jugar un partido portando la camiseta número 10 del astro argentino Lionel Messi, pero una mala temporada inicial en el “Merengue” lo dejó fuera de la consideración. Con solo tres goles en 35 partidos y sin tener demasiado rodaje, Scaloni optó por otros futbolistas en un puesto en el que cuenta con opciones.

Entre los jugadores que se destacan en el fútbol europeo también sorprendió al ausencia del mediocampista Máximo Perrone, pieza clave de una campaña en la que el Como de Italia clasificó a la UEFA Champions League, el extremo Matías Soule, que logró asentarse en la Roma y participó de manera directa en 15 goles esta temporada, así como también los delanteros Gianluca Prestianni y Santiago Castro, de buenas actualidades en el Benfica portugués y el Bologna, respectivamente.

En el fútbol inglés, los principales ausentes fueron el defensor Marcos Senesi, titular inamovible en el Bournemouth que contó con varias convocatorias, el extremo del Aston Villa, Emiliano Buendía, que cerró la temporada de gran manera al alzar la UEFA Europa League, y el delantero Alejandro Garnacho, que estuvo muy cerca de meterse a Qatar 2022 con 18 años pero atraviesa una actualidad muy floja en el Chelsea, con un solo gol en la pasada Premier League.

Del fútbol argentino también quedó afuera el arquero de River, Santiago Beltrán, y Facundo Cambeses, arquero de Racing que había llegado a debutar en un amistoso, los defensores del “Millonario” Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, que también fueron parte del proceso de Scaloni, el lateral de Racing Gabriel Rojas, además de Aníbal Moreno, el “5” de River.

Grandes ausentes en la Selección Argentina en el Mundial 2026: