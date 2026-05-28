Cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial del Perro Sin Raza: el 75% de los perros en América Latina son mestizos

La mayoría de los canes de la región comparte riesgos sanitarios similares, aunque persisten mitos sobre los animales mestizos y su salud.

Cada 28 de mayo el Día Mundial del Perro Sin Raza vuelve a poner sobre la mesa una realidad que atraviesa a millones de hogares: los perros mestizos son mayoría en América Latina y, para muchas familias, ocupan un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana. Ya no se trata solo de mascotas. En muchos casos, son compañeros inseparables , parte de la rutina diaria y hasta protagonistas de vínculos afectivos muy profundos.

En Argentina, donde viven más de 32 millones de mascotas distribuidas en alrededor de 16 millones de hogares, el crecimiento de la adopción y la convivencia con animales viene acompañado de un cambio cultural. Según el estudio global Mars Global Pet Parent Study 2024, realizado sobre más de 20.000 personas en 20 países, más de un tercio de los dueños considera que su perro es “lo más importante” de su vida . Entre jóvenes de la Generación Z, el número escala al 45%.

Pero mientras crece ese lazo emocional, veterinarios y especialistas advierten que todavía circulan ideas equivocadas sobre los perros mestizos. Una de las más repetidas sostiene que, por no pertenecer a una raza específica, son “más fuertes” o “se enferman menos”. La realidad es bastante más compleja, ya que aunque la diversidad genética puede disminuir ciertas enfermedades hereditarias, los riesgos vinculados a infecciones, parásitos o problemas auditivos siguen estando presentes.

Por qué se celebra el 28 de mayo el Día Mundial del Perro Sin Raza

La fecha nació como una forma de promover la adopción responsable, generar conciencia sobre el abandono animal y reconocer el valor de millones de perros mestizos que muchas veces quedan relegados frente a los animales de raza. En refugios, organizaciones protectoras y campañas de castración, el 28 de mayo suele transformarse en una jornada de visibilización y también de reflexión.

En América Latina, los perros sin raza definida representan cerca del 75% de la población canina. Son animales con combinaciones únicas de tamaño, pelaje y temperamento. Algunos llegaron a una familia después de haber sido rescatados de la calle; otros nacieron en hogares donde nunca importó “el pedigree”.

Especialistas en bienestar animal remarcan que todavía existe un prejuicio bastante instalado: asociar valor o “mejor calidad” únicamente con determinadas razas. En paralelo, organizaciones proteccionistas señalan que muchos perros mestizos pasan más tiempo esperando adopción.

Perro sin raza Gentileza Ketchum Argentina

La celebración también busca destacar el impacto emocional positivo que generan los perros en las personas. Investigaciones del Waltham Petcare Science Institute muestran que convivir con animales ayuda a reducir niveles de estrés, combatir la soledad y sostener hábitos más activos. Entre adultos mayores, por ejemplo, la compañía de un perro puede convertirse en un apoyo cotidiano clave para evitar el aislamiento.

El 75% de los perros en América Latina son mestizos: riesgos de salud

Veterinarios consultados en distintas campañas sanitarias coinciden en que las enfermedades no distinguen raza. Un perro mestizo puede enfrentar los mismos problemas que uno de raza si no recibe vacunas, controles o tratamientos adecuados.

Uno de los cuadros más preocupantes sigue siendo el parvovirus canino, especialmente en cachorros. Se trata de una enfermedad altamente contagiosa que afecta el sistema gastrointestinal y puede provocar vómitos, diarrea severa y deshidratación. Su resistencia en el ambiente hace que continúe siendo un riesgo incluso para animales que casi no salen de la casa.

Otro caso frecuente es el moquillo canino, también conocido como distemper. Ataca los sistemas respiratorio, digestivo y nervioso, y puede dejar secuelas permanentes. Aunque existe vacunación preventiva, profesionales del sector vienen alertando por una caída en las tasas de inmunización durante los últimos años.

Perro mascota con frío Pexels

A eso se suman afecciones más comunes, pero igualmente molestas, como la otitis externa. Según estimaciones veterinarias, uno de cada siete perros puede padecerla. Muchas veces empieza con señales mínimas: rascarse las orejas, mover mucho la cabeza o presentar mal olor en el canal auditivo. Si no se atiende rápido, puede derivar en cuadros crónicos y afectar seriamente la calidad de vida del animal.

Walter Comas, médico veterinario y director de la Unidad de Negocios de Animales de Compañía de MSD Salud Animal, remarcó que el acceso a controles y seguimiento profesional pesa mucho más que la genética. La idea de que un mestizo “se cura solo” o “aguanta más” todavía aparece en algunas familias y puede generar demoras peligrosas en la consulta veterinaria.

Cómo prevenir enfermedades en perros

Los especialistas coinciden en que la herramienta más importante sigue siendo la prevención sanitaria. Y aunque parezca algo básico, muchas veces se descuida por cuestiones económicas, desinformación o simple exceso de confianza.

Mantener el calendario de vacunación actualizado resulta clave para evitar enfermedades infecciosas graves. También es fundamental sostener la desparasitación durante todo el año, incluso en meses fríos. Pulgas y garrapatas no desaparecen por completo en invierno y pueden transmitir distintos problemas de salud.

perro solo en casa

Otro punto central son los controles veterinarios periódicos. Una visita anual puede ayudar a detectar síntomas tempranos que, a simple vista, pasan inadvertidos. Cambios de comportamiento, pérdida de apetito, cansancio excesivo o alteraciones en la piel suelen ser señales de alerta que conviene revisar cuanto antes.

La alimentación también cumple un rol importante. Una dieta equilibrada, adaptada a la edad y características del animal, ayuda a fortalecer defensas y mejorar su calidad de vida. Aunque hay cada vez más información circulando en redes sociales sobre dietas caseras o alternativas, veterinarios recomiendan consultar antes de hacer cambios bruscos.