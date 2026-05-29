ANSES oficializó el calendario de pagos de junio 2026: cuándo empiezan los depósitos con aumento

El organismo otorgará un aumento del 2,6% en todas las prestaciones, mientras que a los jubilados y pensionados se les suma el aguinaldo.

ANSES oficializó las fechas de cobro de junio 2026, con aguinaldo incluido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el calendario de pagos de junio de 2026. Los primeros depósitos llegarán el 9 de junio para jubilados y pensionados que cobran la mínima. Los depósitos del mes se verán afectados por el feriado del lunes 15 de junio.

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ANSES confirmó también los nuevos valores que comenzarán a regir desde junio de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones universales. El ajuste mensual será de 2,6% y se aplicará según la fórmula de movilidad vigente , que toma como referencia la inflación de abril informada por el INDEC.

ANSES aplicará en junio un nuevo aumento sobre las prestaciones previsionales del 2,6% y modificará los haberes mínimos y máximos del sistema. La jubilación mínima ascenderá aproximadamente a $403.317,99 . El organismo sumará además el bono extraordinario y el pago del medio aguinaldo para quienes se encuentran dentro del grupo alcanzado por el refuerzo.

El incremento responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/24, que actualiza las prestaciones todos los meses según el índice inflacionario de dos meses atrás.

Los montos estimados quedarán de la siguiente manera:

jubilación mínima: $403.317,99

jubilación máxima: alrededor de $2.715.000

pensión universal para el adulto mayor (PUAM): cerca de $322.780

pensiones no contributivas: aproximadamente $282.432

Cómo se cobra el bono de $70.000 en junio

El Gobierno nacional mantendrá durante junio el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima. El refuerzo se acreditará junto con los haberes mensuales.

ANSES otorgará el monto completo a quienes perciban la jubilación mínima. Los beneficiarios que superen ese haber recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar el tope establecido por el esquema vigente. El objetivo del refuerzo apunta a compensar la pérdida del poder adquisitivo frente al avance de la inflación. El bono permanece sin modificaciones desde hace varios meses.

Aguinaldo para jubilaciones y pensiones

ANSES pagará durante junio el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 para jubilados y pensionados del sistema previsional argentino. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. El cálculo tomará como referencia el haber actualizado de junio.

El organismo no incluirá el bono extraordinario dentro del cálculo del aguinaldo. El refuerzo de $70.000 posee carácter no remunerativo y extraordinario, por lo que queda excluido del SAC. Los valores aproximados para jubilados de la mínima serán los siguientes:

aguinaldo estimado: $201.658,99

total aproximado a cobrar en junio con bono incluido: $674.976,98

ANSES depositará el aguinaldo junto con los haberes mensuales sin necesidad de realizar gestiones adicionales. El sistema acreditará automáticamente el monto correspondiente en cada cuenta bancaria.

Montos de las asignaciones en junio

ANSES actualizará en junio las asignaciones familiares y universales, bajo el mismo esquema de movilidad mensual aplicado sobre jubilaciones y pensiones.

Los nuevos valores confirmados son los siguientes:

asignación universal por hijo: $144.562

pago efectivo de AUH: $115.650

asignación universal por hijo con discapacidad: $472.095

embarazo para protección social: $144.984

ayuda escolar anual: $60.873

nacimiento: $84.508

adopción: $505.265

cuidado de la salud: desde $144.985

tarjeta alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar de ANSES aumenta un 100% en febrero 2024.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en junio según cantidad de hijos

El Gobierno nacional mantendrá durante junio los valores actualizados de la Tarjeta Alimentar, tras el incremento aplicado en mayo de 2026.

Los montos varían según la cantidad de hijos por grupo familiar: