¿Qué es el Día Mundial del Emprendimiento y por qué se celebra el 16 de abril?

Cada 16 de abril se conmemora el Día Mundial del Emprendimiento , una fecha que celebra quienes deciden apostar por un proyecto propio en lugar de seguir un camino laboral tradicional.

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En los últimos años, el fenómeno creció de manera sostenida, impulsado por cambios tecnológicos , nuevas formas de trabajo y la necesidad de generar una fuente de ingresos , más en un contexto económico desafiante como en el que vivimos.

La digitalización, el comercio online y el trabajo remoto ampliaron las posibilidades, permitiendo que cada vez más personas desarrollen negocios con menos estructura y mayor flexibilidad.

El Día Mundial del Emprendimiento se conmemora cada 16 de abril, aunque no tiene un origen único como otras efemérides. Su creación responde a una iniciativa global orientada a visibilizar su impacto en la generación de empleo y desarrollo económico.

La fecha fue adoptada progresivamente por distintos países y cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , que lo promueve como una herramienta clave para alcanzar objetivos vinculados a la innovación y la modernización tecnológica.

Durante la pandemia por COVID-19 en 2020, tuvo un gran impulso a nivel global, ya que miles de personas comenzaron a realizar actividades independientes ante la pérdida o reducción de empleos formales.

Esto generó una expansión de negocios digitales, ventas online, servicios a distancia y nuevas formas de trabajar.

TRABAJO REMOTO La presencialidad va recuperando terreno frente al trabajo remoto, según reportan las consultoras.

El perfil del emprendedor moderno: ¿qué se necesita para tener éxito hoy?

El perfil del emprendedor cambió en los últimos años y ya no alcanza con tener una buena idea o contar con capital inicial.

Uno de los rasgos es la flexibilidad frente al cambio. Los mercados evolucionan muy rápido, y quienes emprenden deben ajustar sus estrategias, productos o servicios en función de la nuevas demandas.

La formación también es clave. No necesariamente implica estudios formales, sino la capacidad de incorporar herramientas, aprender de la experiencia y actualizar conocimientos en áreas como marketing, finanzas o gestión.

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A eso se suma la capacidad de detectar oportunidades. Un proyecto exitoso suele surgir de identificar una necesidad concreta y ofrecer una solución clara, más que de apostar únicamente por la originalidad.

Otro aspecto es la gestión emocional. Crear un negocio implica incertidumbre, ingresos variables y tomar decisiones. Por eso, ser resiliente, disciplinado y tener tolerancia al error son tan importantes como cualquier saber técnico.

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Mitos y realidades sobre emprender: lo que nadie te cuenta

Alrededor de este trabajo circulan muchas ideas que no coinciden con la realidad. Algunos de estos mitos pueden desalentar a quienes están evaluando iniciar un proyecto, mientras que otros generan expectativas poco realistas.

Entre los más comunes se encuentra la idea de que se necesita una gran inversión. Si bien algunos negocios requieren capital, hoy existen muchos modelos que permiten empezar con recursos limitados, especialmente en el ámbito digital o de servicios.

También está la creencia de que hay que tener una idea innovadora. En la práctica, muchas propuestas funcionan mejorando algo que ya existe o adaptándolo a un público específico, sin necesidad de reinventar el mercado.

Otro es que emprender garantiza independencia total desde el primer momento. La verdad es que durante las primeras etapas suele haber jornadas extensas, ingresos inestables y una alta carga de responsabilidades.

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Además, se suele pensar que los trámites son complejos e inaccesibles. Aunque existen varios requisitos formales, en muchos casos los procesos se simplificaron y hay herramientas que facilitan la gestión.

Del lado de la realidad, hay un punto a tener en cuenta: emprender es sostener una idea en el tiempo. Esto implica planificación, crear una red de contactos e, incluso, aprender a delegar.

Por otro lado, hay un aspecto menos visible pero que es determinante que es el factor humano. La motivación, la constancia y la capacidad de adaptarse suelen marcar la diferencia.