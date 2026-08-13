Por qué se celebra el Día del Zurdo cada 13 de agosto y cuáles son los artículos especiales

Diego Maradona, Rafael Nadal, Charly García, Marilyn Monroe, Paul McCartney y Jimi Hendrix son algunos de los famosos reconocidos por ser zurdos.

La jornada fue impulsada por el Left-Handers Club y se conmemora desde 1992.

El 13 de agosto se celebra el Día Internacional de las Personas Zurdas , una fecha creada para visibilizar a quienes utilizan principalmente la mano izquierda y las dificultades que enfrentan en una sociedad diseñada, en gran parte, para diestros. La jornada fue impulsada por el Left-Handers Club y se conmemora desde 1992.

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La historia y la cultura tienen numerosos referentes que fueron o son zurdos, desde artistas como Paul McCartney, Leonardo da Vinci, Marilyn Monroe y Jimi Hendrix hasta deportistas como Rafael Nadal .

El Día Internacional de las Personas Zurdas tiene su origen en el movimiento organizado para defender los intereses de quienes utilizan preferentemente la mano izquierda. El Left-Handers Club , creado en 1990, impulsó el reconocimiento internacional de la fecha y organizó su primera celebración en 1992 .

El capitán argentino, Lionel Messi, sigue demostrando su vigencia en la alta competencia pese al paso de los años.

La elección del 13 de agosto también tiene un componente simbólico. Durante mucho tiempo, la mano izquierda estuvo asociada a prejuicios y supersticiones . En diferentes culturas, ser zurdo fue considerado algo negativo e incluso hubo épocas en las que a los niños se los obligaba a aprender a escribir con la derecha.

El objetivo de la jornada es reconocer la zurdera como una característica natural y promover entornos en los que las personas puedan desarrollar sus actividades sin tener que modificar sus hábitos para adaptarse a herramientas diseñadas para diestros.

Uno de los principales desafíos aparece en la escuela. La escritura requiere una postura diferente porque la mano izquierda avanza sobre las palabras recién copiadas, especialmente cuando se utilizan tintas que tardan en secar.

Los cuadernos con espiral también pueden resultar incómodos ya que el anillado queda en el lado sobre el que descansa el brazo.

Algo similar ocurre con las tijeras, donde tradicionalmente la disposición de las hojas está pensada para el movimiento de una persona diestra.

La misma lógica se aplica a distintos elementos del hogar, la cocina y el trabajo, como abrelatas, peladores, reglas, herramientas, instrumentos musicales, mouse y determinados teclados.

Artículos especiales para la gente zurda

La oferta de productos específicos para zurdos creció con el tiempo y abarca desde elementos escolares hasta herramientas de cocina y accesorios tecnológicos.

Entre los más conocidos aparecen las tijeras para zurdos. En estos modelos, las hojas están colocadas de manera inversa para que el movimiento natural de la mano izquierda facilite la tarea y permita ver mejor el material que se está cortando.

Existen cuadernos para zurdos que modifican la ubicación del espiral. En lugar de quedar en el lado izquierdo, algunos diseños colocan el anillado de manera que no interfiera con el antebrazo mientras se escribe.

También hay reglas que presentan la escala en sentido inverso y lápices o lapiceras con agarres pensados para facilitar la escritura con la izquierda.

En el ámbito tecnológico se pueden encontrar mouse ergonómicos para zurdos, diseñados para adaptarse a la forma de la mano izquierda. Algunos modelos verticales buscan mantener una posición más natural de la muñeca y el antebrazo, mientras que otros simplemente invierten la distribución de los botones para facilitar su uso.

Los teclados para zurdos cambian de lugar el teclado numérico para que quede del lado izquierdo. De esta manera, una persona que utiliza principalmente la mano izquierda puede acceder a los números sin tener que cruzar el brazo por encima de la zona central.

En la cocina hay abrelatas, peladores, cuchillos, sacacorchos, cucharones y otros utensilios fabricados para que el movimiento principal se realice con la izquierda. Algunos productos, en cambio, son ambidiestros y pueden utilizarse con cualquiera de las dos manos.

Otro caso conocido son las guitarras para zurdos. En estos instrumentos se invierte la disposición para que la mano dominante pueda realizar los movimientos que requieren mayor precisión.

Además, existen herramientas de medición, como reglas y cintas métricas con escalas adaptadas.

Famosos que son zurdos

Entre los músicos más conocidos se encuentra Paul McCartney, quien toca el bajo como zurdo y desarrolló gran parte de su carrera con instrumentos adaptados.

A su vez, se destacan Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock; Kurt Cobain, David Bowie, Bob Dylan, Phil Collins, Annie Lennox, Ringo Starr, Sting, Iggy Pop y Lady Gaga.

En Argentina, la lista incluye a Charly García, Gustavo Cerati y Atahualpa Yupanqui, tres referentes de la música nacional. Cerati tenía una particularidad: tocaba la guitarra con una configuración para diestros.

En el deporte aparecen numerosos casos: Diego Maradona, Rafael Nadal, Guillermo Vilas, Emanuel Ginóbili, Sergio "Maravilla" Martínez, Ángel Di María y Mario Alberto Kempes.

Lionel Messi es un caso excepcional, ya que su pierna izquierda es su herramienta de juego, pero escribe con la mano derecha.

Lionel Messi, eterno: tras su actuación ante Austria, sigue quebrando récords. @seleccionargentina

En los artistas internacionales aparecen Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Pablo Picasso, Paul Klee y M. C. Escher. Leonardo da Vinci es, además, uno de los ejemplos más conocidos de una figura que desarrolló una particular relación con ambas manos.

En el ámbito político e histórico se reconocen a Barack Obama, Bill Clinton, George H. W. Bush, Gerald Ford, Ronald Reagan, John F. Kennedy Jr., Winston Churchill, Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, Benjamin Franklin y Mahatma Gandhi.

En la ciencia, suelen aparecer en distintas recopilaciones nombres como Marie Curie y Albert Einstein, mientras que en el ámbito espacial se menciona a Neil Armstrong.

Hollywood cuenta con numerosos actores, productores y directores zurdos, entre ellos Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tom Cruise, Robert De Niro, Jim Carrey, Keanu Reeves, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence y Marilyn Monroe.