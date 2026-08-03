Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026: por qué los pediatras la recomiendan y cuáles son las claves para que sea respetada

La fecha busca visibilizar los beneficios de esta práctica y remarcar la importancia del apoyo familiar y profesional durante los primeros meses.

Los profesionales destacan que no todas las experiencias son iguales y que las familias necesitan acompañamiento sin presiones.

Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna , una fecha destinada a promover, proteger y acompañar una práctica considerada esencial para la salud de los bebés y las familias.

La lactancia materna es recomendada por pediatras y organismos sanitarios porque aporta nutrientes para el crecimiento y fortalece el sistema inmunológico del recién nacido.

Sin embargo, los profesionales remarcan que no debe entenderse como una responsabilidad individual de la madre , sino como un proceso que necesita acompañamiento social, laboral y sanitario para que cada persona pueda transitarla de manera respetada.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna recuerda la importancia de garantizar que las personas que amamantan tengan acceso a información confiable, acompañamiento profesional y condiciones adecuadas para sostener esta práctica.

En 2026, el lema es "Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona" y busca destacar las estrategias que demostraron resultados positivos, como la capacitación de equipos de salud, la creación de consultorios especializados y la contención durante los primeros días después del nacimiento.

"Garantizar que madres, padres y cuidadores reciban información basada en evidencia científica, libre de conflictos de interés e influencias comerciales, es esencial para que puedan tomar decisiones informadas sobre la alimentación", destacan desde UNICEF.

A esto se suma, la posibilidad de contar con licencias laborales adecuadas y salas de lactancia en lugares de trabajo.

"Fortalecer los sistemas de apoyo a la lactancia materna es una responsabilidad compartida. Gobiernos, sector privado, profesionales de la salud, comunidades y familias tenemos un papel fundamental en la creación de entornos sostenibles y equitativos para las madres lactantes. Solo así podremos garantizar que los niños y las niñas tengan el mejor comienzo en la vida, sin importar sus circunstancias", explicó Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia.

Uno de los principales desafíos actuales es sostener la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

Aunque muchos bebés comienzan a recibir leche materna al nacer, la continuidad disminuye con el paso del tiempo debido a diferentes factores, como dificultades físicas, falta de apoyo, regreso al trabajo o ausencia de información adecuada.

En Argentina, los datos del Ministerio de Salud muestran esta diferencia: el 96,2% de los niños recibe lactancia materna exclusiva al nacer, pero ese porcentaje baja al 46,7% luego de los seis meses.

Por qué se recomienda la lactancia materna en el primer año de vida

Los pediatras recomiendan la lactancia materna durante el primer año de vida porque la leche humana contiene una combinación de nutrientes, anticuerpos y componentes biológicos que acompañan el crecimiento y desarrollo del bebé.

Durante los primeros seis meses, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva siempre que sea posible, ya que cubre las necesidades nutricionales del bebé y aporta defensas naturales que ayudan a protegerlo frente a distintas enfermedades.

Además, según detalla UNICEF, "ayuda al desarrollo cognitivo y reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores de su vida".

De acuerdo con el Ministerio de Salud, "en los niños, reduce un 26% el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante y se estima que, a nivel mundial, evita más de 800.000 muertes infantiles cada año. En las madres, se asocia con una reducción del 19% del riesgo de cáncer de mama, del 30% del riesgo de cáncer de ovario y del 32% del riesgo de diabetes tipo 2".

Además, los especialistas destacan el vínculo que se genera durante la lactancia. El contacto físico, la cercanía y la interacción entre la persona que amamanta y el bebé forman parte del desarrollo emocional durante los primeros meses de vida.

Sin embargo, los profesionales remarcan que la recomendación de amamantar no debe transformarse en una fuente presión o culpa para quienes no pueden hacerlo o necesitan recurrir a otras formas de alimentación.

En época de redes sociales y lectura constante de experiencias ajenas, pediatras y puericultoras dejan un mensaje claro: "No poder dar el pecho no te hace menos madre". Un mensaje directo a quienes no pudieron amamantar o eligieron no hacerlo por múltiples factores, o que lo hicieron a través de mamadera, sonda, jeringa o vaso.

Sea cual sea el caso, los profesionales siempre recomiendan tener un control con puericultoras, para así estar informadas para tomar la mejor decisión.

Puntos claves para una lactancia respetada

Una lactancia respetada implica acompañar las decisiones y necesidades de cada familia, garantizando apoyo profesional y condiciones adecuadas para que cada persona pueda transitar la experiencia de la mejor manera posible.

Uno de los principales puntos es contar con información clara desde el embarazo y durante los primeros días después del nacimiento.

La orientación de pediatras, puericultoras y equipos de salud puede ayudar a resolver dificultades frecuentes, como problemas de agarre, dolor, baja producción percibida o dudas sobre la alimentación del bebé.

Otro aspecto es el acompañamiento del entorno. La pareja, la familia y las amistades cumplen un rol importante para que la persona que amamanta pueda descansar, recibir ayuda con otras tareas y sentirse contenida durante el proceso.

Los especialistas también remarcan la importancia del respaldo en los lugares de trabajo. Contar con espacios adecuados para extraer y conservar leche, así como con medidas que permitan continuar la lactancia después del regreso laboral, forma parte de las condiciones necesarias para garantizar este derecho.

La lactancia respetada significa evitar la presión y los juicios sobre las madres. Cada experiencia es diferente: muchas personas logran una lactancia exclusiva, algunas combinan leche materna con fórmula y otras deben recurrir a distintos métodos de alimentación por razones médicas o personales.

La leche materna es sin dudas la mejor fuente de alimentación en los primeros meses de vida. Pero eso implica para muchas madres poner un esfuerzo enorme físico y emocional. La contención a la madre es fundamental para una lactancia respetada, tanto para la madre como para el bebé.