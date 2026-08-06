San Cayetano 2026: cómo será la peregrinación, visita al templo y misas este 7 de agosto

Miles de fieles participarán de la celebración dedicada al patrono del pan y del trabajo, con misas, la tradicional entrega de cintas amarillas y una marcha hacia Plaza de Mayo.

El Santuario de Liniers abrirá sus puertas desde la medianoche.

Mañana se celebra el Día de San Cayetano , una de las fechas religiosas con mayor convocatoria en Argentina. Cada año, miles de personas llegarán al santuario del barrio porteño de Liniers para agradecer, pedir empleo, salud y bienestar para sus familias.

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El templo abrirá sus puertas a la medianoche para dar inicio a la Fiesta Grande y recibirá peregrinos durante todo el día.

El cronograma incluirá misas , bendiciones especiales, la tradicional entrega de la cinta amarilla y estampitas , además de la peregrinación y la marcha que cada año reúne a trabajadores, organizaciones sociales y fieles bajo el lema de "Tierra, Techo y Trabajo" .

El Día de San Cayetano se celebra cada 7 de agosto porque coincide con el aniversario de su fallecimiento ocurrido en 1547 en Nápoles, Italia.

Su nombre era Cayetano de Thiene y nació el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, dentro de una familia de la nobleza. A los 26 años se trasladó a Roma , donde se desempeñó como secretario privado del papa Julio II .

Con el paso de los años decidió abandonar esa posición y dedicar su vida a ayudar a las personas más necesitadas. Fue ordenado sacerdote en 1516 y empezó una tarea enfocada en la renovación de la Iglesia, la asistencia a los pobres y el acompañamiento de enfermos.

En ese período fundó el Oratorio del Amor Divino y la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, congregaciones que buscaba recuperar la austeridad y el compromiso espiritual de los líderes religiosos.

También creó los Montes de Piedad, una institución destinada a ayudar económicamente a los ciudadanos sin recursos. Se transformó en una alternativa frente a los préstamos abusivos de la época.

Su actividad estuvo vinculada al contexto de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI. "Lo primero que hay que hacer para reformar a la Iglesia es reformarse uno a sí mismo", señaló.

Según la tradición católica, después de su fallecimiento, comenzaron a atribuirse distintos milagros a su intercesión. Fue beatificado en 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado en 1671 por el papa Clemente X.

Actividades para rezar por San Cayetano: misas, peregrinación y visita al templo

Cronograma de misas

El jueves 6 de agosto, desde las 20, el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers, realizará un festival cultural como antesala de la celebración.

Más tarde, a las 22:45, será el primer Pacto de Amistad, un momento de oración en el que los fieles recibirán la tradicional cinta amarilla como símbolo de protección, esperanza y compromiso con el santo.

A la medianoche del viernes 7 de agosto se abrirán oficialmente las puertas del templo, dando comienzo a la denominada Fiesta Grande.

Luego, a las 8:00 será la tradicional Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Al finalizar la ceremonia se realizará la bendición de herramientas de trabajo para quienes buscan empleo o desean agradecer por su actividad laboral.

Durante el resto del día se dictarán misas de manera continua para permitir que los miles de peregrinos puedan participar sin importar el horario de llegada. Al finalizar cada una se renovará el Pacto de Amistad con San Cayetano.

Además, a las 11 estará la misa central, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuario para quienes no puedan asistir de forma presencial.

Peregrinación

La peregrinación hacia el Santuario de San Cayetano volverá a reunir a miles de personas provenientes de distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otras provincias.

Muchos fieles realizan el recorrido caminando durante varias horas, como una muestra de agradecimiento por promesas cumplidas o para pedir trabajo, salud, pan y protección para sus familias.

Algunos llevan estampitas, espigas de trigo, velas o carteles con deseos personales que depositan al llegar al templo.

La celebración estará acompañada por la Marcha de San Cayetano, organizada por sindicatos, gremios y movimientos sociales bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo".

La movilización partirá durante la mañana desde las inmediaciones del santuario de Liniers y recorrerá la avenida Rivadavia hasta llegar a Plaza de Mayo, donde se realizará un acto frente a la Casa Rosada. Debido a la convocatoria, se prevén importantes cortes de tránsito y desvíos en distintos sectores del recorrido.

Visita al templo: cómo será el ingreso al Santuario de Liniers

Para facilitar el ingreso de la gran cantidad de personas que se espera durante la celebración, el Santuario de San Cayetano dispondrá de dos modalidades de acceso.

La primera será la fila de peregrinos, destinada a quienes desean llegar hasta la imagen del santo para rezar unos instantes frente a ella, tocar el vidrio que la protege y dejar ofrendas.

La segunda será una línea más rápida, pensada para los que únicamente desean ingresar al templo para participar de alguna de las misas, realizar una oración personal o permanecer algunos minutos dentro de la iglesia sin efectuar el recorrido completo de la peregrinación.

Durante toda la jornada habrá voluntarios y personal organizando el ingreso para agilizar la circulación de los visitantes y mantener el orden.