6 de agosto, Día del Veterinario en Argentina: origen de esta fecha

La conmemoración recuerda el inicio de las clases de Veterinaria y Agronomía en el Instituto Agrícola Santa Catalina de Llavallol en 1883.

El establecimiento fue creado por el agrónomo Eduardo Olivera.

El 6 de agosto se celebra el Día del Veterinario en Argentina porque en esa fecha de 1883 comenzaron las primeras clases de la carrera de Veterinaria en el Instituto Agrícola Santa Catalina , en Llavallol, provincia de Buenos Aires .

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La conmemoración reconoce el trabajo de los profesionales encargados de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades en mascotas, animales de producción y silvestres, además de participar en campañas sanitarias , controlar afecciones que pueden transmitirse a las personas e impulsar investigaciones científicas .

El Día del Veterinario se celebra cada 6 de agosto para recordar el comienzo de la enseñanza universitaria de la medicina veterinaria en Argentina.

Ese día de 1883 se iniciaron oficialmente las primeras clases de las carreras de Agronomía y Veterinaria en el Instituto Agrícola Santa Catalina , ubicado en la localidad bonaerense de Llavallol, partido de Lomas de Zamora.

La creación del establecimiento fue impulsada por Eduardo Olivera , un agrónomo argentino que había completado su formación en Francia y que promovía la modernización del sector agropecuario mediante la educación superior.

El primer ciclo lectivo contó con 17 estudiantes, una cifra que aumentó al año siguiente. Las primeras clases estuvieron a cargo de docentes como Luciano Garola, Pablo Lavenir, Eduardo Losson, Gustavo Rieder, Víctor Even, Alejandro Tribout y Eugenio Vermersch.

En 1887 egresaron los primeros tres médicos veterinarios formados en el país. En 1889, el Congreso de la Nación dispuso el traslado de la institución a la ciudad de La Plata, donde pasó a convertirse en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Provincia de Buenos Aires.

La conmemoración fue oficializada en 1993 mediante un decreto firmado por el entonces presidente Raúl Alfonsín.

Ramas de la veterinaria y principales funciones

Cada rama de la veterinaria responde a necesidades específicas y requiere conocimientos especializados para atender distintas especies o resolver problemas sanitarios. Entre ellas, se encuentran:

Medicina de animales de compañía

Es la especialidad más conocida por la población. Está orientada al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en perros, gatos y otras mascotas.

Los profesionales realizan controles clínicos, aplican vacunas, desparasitan, atienden urgencias, realizan cirugías, indican tratamientos y acompañan a los dueños en todas las etapas de la vida de sus animmales. También asesoran sobre alimentación, comportamiento, reproducción responsable y cuidados.

Veterinaria de grandes animales

Esta rama se dedica principalmente a bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos, especies para la producción agropecuaria.

Los veterinarios trabajan en establecimientos rurales controlando el estado sanitario de los rodeos, previniendo enfermedades, supervisando partos, mejorando la reproducción e implementando planes de vacunación.

Producción animal

Los veterinarios especializados en producción colaboran con productores agropecuarios para mejorar la eficiencia de los sistemas de cría sin descuidar el bienestar de los animales.

Su trabajo incluye programas de alimentación, control reproductivo, genética, manejo sanitario, prevención de enfermedades y optimización de los procesos productivos para garantizar alimentos seguros y de calidad.

Salud pública veterinaria

Se trata de una de las áreas más importantes debido a su impacto directo sobre la sociedad. Los veterinarios participan en el control de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse de los animales a las personas, como la rabia, la brucelosis, la leptospirosis o la triquinosis.

Colaboran en campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica y de prevención impulsados por organismos oficiales. Además, inspeccionan lugares donde se producen alimentos de origen animal para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias.

Medicina de animales exóticos

Se ocupa de aves, reptiles, anfibios, pequeños mamíferos y otras especies que cada vez son más frecuentes como animales de compañía.

Debido a las características particulares de estas especies, los veterinarios deben conocer sus necesidades nutricionales, fisiológicas y ambientales para poder diagnosticar enfermedades y establecer tratamientos adecuados.

Fauna silvestre y conservación

Los veterinarios desempeñan un papel fundamental en la preservación de la biodiversidad: trabajan en reservas naturales, parques nacionales, zoológicos, centros de rescate y programas de conservación.

Atienden animales heridos, rehabilitan ejemplares para su reinserción en su hábitat natural y participan en investigaciones destinadas a proteger especies amenazadas.

Especialidades clínicas

Al igual que ocurre con la medicina humana, la veterinaria cuenta con numerosas especialidades.

Entre las principales se encuentran:

Medicina interna.

Cirugía general y de alta complejidad.

Dermatología.

Cardiología.

Neurología.

Traumatología y ortopedia.

Oncología.

Oftalmología.

Endocrinología.

Gastroenterología.

Odontología veterinaria.

Diagnóstico por imágenes.

Anestesiología.

Rehabilitación y fisioterapia.

Nutrición clínica.

Investigación científica y docencia

Muchos veterinarios desarrollan su carrera en universidades, institutos de investigación y laboratorios. Participan en estudios sobre enfermedades, desarrollo de vacunas, medicamentos, técnicas de diagnóstico, genética, reproducción y bienestar animal.