Comenzó la semana de San Cayetano: qué día se celebra al patrono del Trabajo y por qué es tan importante para los argentinos

Cayetano de Thiene fue un sacerdote italiano del siglo XVI que dedicó su vida a ayudar a los más necesitados.

Cayetano de Thiene fue canonizado en 1671 por el papa Clemente X.

Comenzó la semana de San Cayetano , una de las fechas religiosas con mayor convocatoria en la Argentina. Cada año, miles de personas se preparan para la celebración del 7 de agosto , jornada en la que se realizan pedidos por trabajo, pan y bienestar para las familias .

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La fecha homenajea a Cayetano de Thiene , un sacerdote italiano del siglo XVI que fue reconocido por su dedicación a los más necesitados .

En nuestro país, la devoción se fortaleció en la década de 1930 y tiene su principal punto de encuentro en el Santuario de San Cayetano de Liniers , donde los fieles participan de misas y peregrinaciones.

Cayetano de Thiene nació el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, dentro de una familia de la nobleza. Desde joven recibió una formación vinculada al estudio y obtuvo el doctorado en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Padua .

A los 26 años se trasladó a Roma , donde llegó a desempeñarse como secretario privado del papa Julio II . Sin embargo, con el paso de los años decidió abandonar esa posición y dedicar su vida a ayudar a las personas más necesitadas .

Fue ordenado sacerdote en 1516 y comenzó una tarea enfocada en la renovación de la Iglesia, la asistencia a los pobres y el acompañamiento de enfermos. En ese período fundó el Oratorio del Amor Divino y la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, congregaciones que buscaba recuperar la austeridad y el compromiso espiritual de los líderes de la Iglesia.

También creó los Montes de Piedad, una institución destinada a ayudar económicamente a los ciudadanos sin recursos. Se transformó en una alternativa frente a los préstamos abusivos de la época.

Su actividad religiosa estuvo vinculada al contexto de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI. "Lo primero que hay que hacer para reformar a la Iglesia es reformarse uno a sí mismo", señaló.

Cayetano de Thiene murió el 7 de agosto de 1547 en Nápoles, Italia, a los 66 años. Pese al avance de una enfermedad, se negó a descansar sobre un colchón.

Según la tradición católica, después de su muerte comenzaron a atribuirse distintos milagros a su intercesión. Fue beatificado en 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado en 1671 por el papa Clemente X.

Por qué es el Día de San Cayetano el 7 de agosto

El Día de San Cayetano se celebra cada 7 de agosto porque esa fecha coincide con el aniversario de su fallecimiento ocurrido en 1547.

Aunque Cayetano no fue originalmente reconocido en todo el mundo como patrono del trabajo, esa asociación se fortaleció en Argentina durante el siglo XX.

En la década de 1930, la crisis internacional provocada por la caída de la bolsa de Wall Street en 1929 generó un gran aumento del desempleo y dificultades económicas para muchas familias.

El sacerdote Domingo Falgioni, vinculado a los Círculos de Obreros Católicos, impulsó la difusión de la imagen del santo acompañado por el Niño Jesús y una espiga de trigo. Esa representación reforzó la idea de pedir por "pan y trabajo".

A partir de entonces, la devoción y miles de personas comenzaron a acercarse cada 7 de agosto a templos para agradecer los favores recibidos o pedir ayuda ante situaciones difíciles.

El principal lugar de celebración del país es el Santuario de San Cayetano ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers. La iglesia fue fundada en 1875 por la Sociedad Hijas del divino Salvador.

Oraciones y ofrendas para pedirle ayuda

Los fieles que participan de la celebración de San Cayetano suelen acercarse con distintos símbolos relacionados con sus pedidos y agradecimientos. Entre las ofrendas, aparecen las espigas de trigo, velas, imágenes del santo y estampitas.

Según la página web del Santuario San Cayetano de Liniers, los fieles pueden realizar tres oraciones:

Oración I

¡Oh glorioso San Cayetano! Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno Socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.

Santísima Trinidad ¡Oh Divina Providencia! Concédeme tu clemencia, por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a Ti portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento.

Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guie nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en Ti creo, en Ti confío. Tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los Santos Sacramentos en el último momento.

Oración II

Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos padre de providencia porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades: acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos.

(Aquí se expresan las gracias que se desea obtener)

Haz que estas gracias, que ahora te pido, me ayuden a buscar siempre el Reino de Dios y su Justicia, sabiendo que Dios (que viste de hermosura las flores del campo y alimenta con largueza las aves del cielo) me dará las demás cosas por añadidura. Amén.

Oración III

¡Oh glorioso San Cayetano Padre de la Providencia!, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano.

¡Oh glorioso San Cayetano!, Providencia, Providencia, Providencia.

(Aquí se pide la gracia que se desea conseguir)

Padrenuestro, Avemaría y Gloria

Glorioso San Cayetano, interceded por nosotros ante la Divina Providencia.