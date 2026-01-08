Por qué se celebra la figura del Gauchito Gil cada 8 de enero

Miles de peregrinos viajan hasta Corrientes para agradecerle a este santo por los milagros recibidos, pedir su protección y dejar ofrendas en el santuario.

En su santuario de Mercedes, los seguidores del Gauchito Gil dejan velas rojas y cigarrillos como ofrendas.

Cada 8 de enero , miles de devotos se dirigen al santuario de Mercedes , en la provincia de Corrientes , para rendir homenaje a una de las figuras más veneradas de la cultura popular argentina: el Gauchito Gil .

Este día, los peregrinos visitan su santuario ubicado en la Ruta Nacional 123 en una de las manifestaciones de fe más impresionantes de nuestro país. Las personas le encienden velas rojas , le rezan en busca de favores o protección, y dejan ofrendas de todo tipo, como cigarrillos y vinos , en agradecimiento por los milagros que creen haber recibido a lo largo de sus vidas.

Antonio Mamerto Gil Núñez , conocido popularmente como el Gauchito Gil, nació en la provincia de Corrientes, en una zona llamada Pay Ubre , cerca de Mercedes, alrededor del 12 de agosto de 1847 .

Fue un hombre que, a lo largo de su vida, se vio envuelto en diversas luchas, tanto en el plano militar como en el social. Durante la Guerra de la Triple Alianza , fue reclutado para luchar, y más tarde, se unió a las milicias que combatían contra los federales.

Sin embargo, se cuenta que abandonó estas luchas después de recibir una revelación en sus sueños de Ñandeyara , el dios guaraní, quien le pidió que no derramara más sangre de sus semejantes . Fue a partir de este momento que adoptó una nueva misión: convertirse en un "justiciero" del pueblo .

Según las leyendas, comenzó a robarle a los ricos para repartir lo obtenido entre los pobres, y también se le atribuyen actos de curación y venganza en favor de los oprimidos. Estas acciones lo convirtieron en un héroe popular entre los más humildes, quienes lo apoyaron y protegieron.

Pero, su vida terminó trágicamente el 8 de enero de 1878, cuando fue capturado, torturado y ejecutado por la policía. Fue colgado boca abajo de un árbol, y, según las versiones más populares, su verdugo, el coronel Velázquez, se convirtió en su primer devoto después de un milagro que ocurrió después de su muerte.

gauchito gil corrientes.jpg

Por qué se lo celebra el 8 de enero

El 8 de enero es una fecha muy importante para los devotos del Gauchito Gil, ya que según la tradición, es el día de su ejecución. La leyenda dice que fue capturado por las fuerzas del orden mientras dormía una siesta, después de una noche de juerga durante las festividades por San Baltazar.

Fue arrestado sin juicio previo, y aunque algunos relatos afirman que fue víctima de conspiraciones y celos amorosos, la causa principal de su muerte fue la enemistad con las autoridades locales. A 8 kilómetros de Mercedes, los miembros de la tropa lo colgaron boca abajo en un árbol de la zona.

gauchito gil 3.jpg Télam

Ninguno de los presentes, soldados de origen humilde y respetuosos de las andanzas del Gauchito, se animó a matarlo. Pero, el coronel Velázquez, contra su voluntad y siguiendo órdenes de un superior, lo degolló. “Con la sangre de un inocente se curará a otro inocente”, le dijo Gil al verdugo.

De acuerdo con los relatos populares, publicados en el sitio web de la Secretaría de Cultura, su sangre cayó como una catarata que la tierra se bebió de un sorbo.

Al llegar a su casa, el policía encontró a su hijo al borde la muerte. En la desesperación recordó las palabras del gaucho y el niño se curó milagrosamente. Este hecho fue considerado el inicio del mito y, desde ese momento, pasó a ser considerado un santo por aquellos que creían en sus poderes.

gauchito gil1

Cómo se lo venera al Gauchito Gil

Aunque no tiene un culto oficial reconocido por la Iglesia Católica, su devoción creció de forma masiva entre los argentinos, especialmente en las zonas rurales y las familias más humildes. Y, hoy en día, es considerado un "santo" por sus seguidores.

La principal forma de veneración es a través de altares improvisados, que se encuentran a lo largo de rutas y caminos. Estos suelen estar adornados con cintas rojas, el color simbólico del Gauchito Gil, y se acompañan de ofrendas que incluyen cigarrillos, bebidas alcohólicas, frutas y otros objetos que los fieles creen que son necesarios para atraer su protección.

Los regalos son una manera de agradecerle por favores recibidos o de cumplir promesas hechas por su intervención en momentos de necesidad.

En el santuario de Mercedes, ubicado en el kilómetro 101, todos los 8 de enero se realiza una gran fiesta en su honor, con misas, procesiones y una enorme cantidad de peregrinos que llegan a rendir homenaje.

El espacio principal fue renovado con un diseño moderno y monumental, con sectores que incluyen un oratorio, áreas comerciales y un camping.