Corrientes: el primer proyecto de Virginia Gallardo reclama fondos a la Nación para los inundados

La propuesta busca declarar la Emergencia Hídrica en las zonas afectadas de Corrientes, en donde continúan operando 13 centros de evacuados.

Virginia Gallardo asumió el 10 de diciembre como diputada en el bloque de La Libertad Avanza.

Continúan las operaciones en Corrientes para auxiliar a los damnificados por las inundaciones en San Luis del Palmar, a 30 kilómetros de la capital provincial. En ese marco, la diputada nacional Virginia Gallardo presentó un proyecto para declarar el estado de Emergencia Hídrica en todo el distrito. En sus dos primeros años de gestión, el bloque de La Libertad Avanza se abstuvo de votar una emergencia en Córdoba, mientras que Javier Milei vetó un proyecto similar para Bahía Blanca.

Por las intensas precipitaciones en la zona noroeste de la provincia de Corrientes, se registraron al menos 500 personas evacuadas. El intendente de San Luis del Palmar, Néstor Buján, declaró a los medios que "nuestro riachuelo está bajando: estábamos superando los cinco metros y ahora estamos en cuatro metros y medio aproximadamente". Aún así, hay alerta en los 13 centros de asistencia a las familias afectadas por el pronóstico climático, que prevé que las precipitaciones regresen el próximo jueves y que continúen hasta el sábado.

En las zonas rurales lindantes hay restricciones para el acceso a la asistencia sanitaria y de insumos, por lo que los trabajos de auxilio continúan siendo vía fluvial. Además de los trabajos de las gestiones comunales y provinciales, el Gobierno nacional envió asistencia a través de la Agencia Federal de Emergencia, con artículos de primera necesitad y kits de higiene entregados por Gendarmería Nacional.

Corrientes Inundación Parte de la asistencia a los damnificados correntinos se entrega por vía fluvial. Virginia Gallardo pidió declarar la Emergencia Hídrica El proyecto de Virginia Gallardo, el primero tras jurar como diputada nacional el 10 de diciembre, señala que "vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional declare el Estado de Emergencia Hídrica en las zonas afectadas de la Provincia de Corrientes, como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en el último período". Cuenta con la firma de otro legislador libertario correntino, Lisandro Almirón. La iniciativa replica otra solicitada por el diputado Diógenes González (UCR), alineado con el gobernador provincial.

En su documento, Gallardo remarca que las precipitaciones "alcanzaron niveles extraordinarios con acumulados cercanos a los quinientos milímetros en el transcurso de una semana, superando ampliamente los promedios históricos". En ese sentido, remarcan el trabajo de la Agencia Federal de Emergencia y la Gendarmería Nacional, pero advierten que estas labores "evidencian la necesidad de contar con herramientas extraordinarias que permitan sostener y ampliar la respuesta frente a la emergencia".

Es por eso que instan a la declaración de Emergencia Hídrica, entendiéndola como "una medida necesaria y oportuna, que permitiría agilizar mecanismos administrativos y presupuestarios, reforzar la asistencia a las poblaciones damnificadas y acompañar a las autoridades provinciales y municipales en las tareas de contención, recuperación y reconstrucción".

