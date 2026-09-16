Travelers Choice Awards Best of the Best 2026: un restaurante argentino fue elegido como el más lujoso del mundo y otros dos entraron al top 10

La gastronomía argentina fue distinguida una vez mas al ser destacado un restaurante de la Ciudad de Buenos Aires como el mejor de lujo del mundo. A su vez, otros dos locales gastronómicos nacionales, otro porteño y uno mendocino, entraron en un top 10.
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Se trata de un reconocimiento de los Travelers Choice Awards Best of the Best 2026 de la plataforma de viajes TripAdvisor, en donde eligieron un restaurante ubicado en Palermo dentro de la categoría de fine dining (o alta cocina).
El primer lugar del prestigioso ranking basado en opiniones de viajeros fue para Fogón Asado, que cuenta con dos sucursales en ese barrio porteño y cuenta con un formato de parrilla de degustación por pasos. El lugar ya había sido reconocido por la Guía Michelin en 2024 y 2025.
Fogón Asado, el restaurante porteño elegido como el mejor de lujo del mundo
El sitio lo destacó con 4.9 puntos de 5, al sostener que “Fogon Asado explora la rica tradición del asado con un toque especial. Desde provoleta hasta bife y tira de asado, cada plato se cocina frente a los comensales. El menú de degustación de ocho platos utiliza ingredientes de temporada y va mucho más allá de los platos típicos de la parrilla”.
El menú de degustación de ocho platos utiliza ingredientes de temporada y va mucho más allá de los platos típicos de la parrilla, según el sitio.
@fogonasado
Actualmente cuenta con dos opciones disponibles en el menú: el “Tasting menu”, de nueve pasos, y el “Chef’s counter”, de 14 pasos. Con un local en la calle Gorriti al 3000 y otro en Uriarte al 1400, la propuesta es una de las más solicitadas de la oferta porteña. “Los asientos son limitados, así que tenés que reservar con anticipación”, recomendaron desde la guía.
Qué son los Travellers’ Choice de TripAdvisor y cuáles restos están en el ranking 10
Los premios Travellers’ Choice se otorgan a aquellos que reciben la mayor cantidad de opiniones y comentario de la comunidad de Tripadvisor durante 12 meses. Según aclararon desde la plataforma, de los aproximadamente ocho millones de perfiles que posee, menos del 1% alcanza este hito.
Otros dos restaurantes argentinos lograron ingresar a los mejores 10 del ranking. Se trata de Abrasado, ubicado en la localidad mendocina de Guaymallén, descripto como "un lugar hermoso con una excelente opción de asientos al aire libre. No podés perderte el bife añejo seco; está bien presentado y es delicioso".
Por otro lado, figura El Mercado del hotel Faena, en el barrio de Puerto Madero, que atrae "con su decoración llamativa, su música ambiental y su ambiente relajado. El personal está encantado de hacer sugerencias para la cena o el vino, y los platos se ven bien. Llamá con anticipación para conocer sus cenas privadas si estás buscando algo un poco más íntimo o enfocado”, recomendaron desde TripAdvisor.