Travelers Choice Awards Best of the Best 2026: un restaurante argentino fue elegido como el más lujoso del mundo y otros dos entraron al top 10

Se trata de un conteo de una web de viajes basada en opiniones de turistas. El más elegido se basa en parrilla y tiene dos sucursales, asientos limitados y se necesita reservar con ancitipación.

La gastronomía argentina fue distinguida una vez mas al ser destacado un restaurante de la Ciudad de Buenos Aires como el mejor de lujo del mundo. A su vez, otros dos locales gastronómicos nacionales, otro porteño y uno mendocino, entraron en un top 10.

El sitio lo destacó con 4.9 puntos de 5, al sostener que “Fogon Asado explora la rica tradición del asado con un toque especial. Desde provoleta hasta bife y tira de asado, cada plato se cocina frente a los comensales. El menú de degustación de ocho platos utiliza ingredientes de temporada y va mucho más allá de los platos típicos de la parrilla”.

Actualmente cuenta con dos opciones disponibles en el menú: el “Tasting menu”, de nueve pasos, y el “Chef’s counter”, de 14 pasos. Con un local en la calle Gorriti al 3000 y otro en Uriarte al 1400, la propuesta es una de las más solicitadas de la oferta porteña. “Los asientos son limitados, así que tenés que reservar con anticipación”, recomendaron desde la guía.

El menú de degustación de ocho platos utiliza ingredientes de temporada y va mucho más allá de los platos típicos de la parrilla, según el sitio.

Qué son los Travellers’ Choice de TripAdvisor y cuáles restos están en el ranking 10

Los premios Travellers’ Choice se otorgan a aquellos que reciben la mayor cantidad de opiniones y comentario de la comunidad de Tripadvisor durante 12 meses. Según aclararon desde la plataforma, de los aproximadamente ocho millones de perfiles que posee, menos del 1% alcanza este hito.

Otros dos restaurantes argentinos lograron ingresar a los mejores 10 del ranking. Se trata de Abrasado, ubicado en la localidad mendocina de Guaymallén, descripto como "un lugar hermoso con una excelente opción de asientos al aire libre. No podés perderte el bife añejo seco; está bien presentado y es delicioso".



Por otro lado, figura El Mercado del hotel Faena, en el barrio de Puerto Madero, que atrae "con su decoración llamativa, su música ambiental y su ambiente relajado. El personal está encantado de hacer sugerencias para la cena o el vino, y los platos se ven bien. Llamá con anticipación para conocer sus cenas privadas si estás buscando algo un poco más íntimo o enfocado”, recomendaron desde TripAdvisor.