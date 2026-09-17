Se desprendió parte de una cúpula en CABA y evacuaron a 30 personas + Agregar ámbito en









El episodio ocurrió durante la tarde del martes en avenida Callao y Sarmiento. No hubo heridos ni víctimas fatales y los Bomberos inspeccionaron la estructura del antiguo edificio por precaución.

Se desprendió parte de una cúpula porteña y hubo una evacuación.

Un desprendimiento en la cúpula de un antiguo edificio de CABA, ubicado en la esquina de avenida Callao y Sarmiento, obligó a evacuar de manera preventiva a unas 30 personas. El material cayó sobre la vereda durante la tarde del martes, aunque el incidente no dejó heridos ni víctimas fatales.

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Luego del episodio, Bomberos de la Ciudad revisó la construcción, de cuatro plantas, y detectó daños en la parte superior. Los efectivos también trabajaron sobre la terraza para retirar molduras que podían desprenderse y generar nuevos riesgos.

Como medida de seguridad, se colocó un vallado sobre la vereda y se retiraron los restos que habían quedado en la vía pública. Del operativo participaron además efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Guardia de Auxilio, agentes de Tránsito y Defensa Civil.

El inmueble había sido utilizado anteriormente como el Nuevo Hotel Callao y se encuentra dentro del conjunto de construcciones históricas que acompañan la avenida. El proyecto es atribuido al arquitecto italiano Roland Le Vacher.

Evacuaron a 30 personas por el desprendimiento de una cúpula porteña ubicada en la esquina de avenida Callao y Sarmiento. Cuándo comenzarán las reparaciones La empresa propietaria del edificio presentó un plan para reparar la parte afectada de la cúpula. Según lo informado, las tareas comenzarán este viernes y estarán destinadas a solucionar los daños provocados por el desprendimiento.

Mientras continúen los trabajos, el kiosco ubicado en la planta baja permanecerá cerrado. Además, quedaron clausurados el primero y el segundo piso correspondientes al sector de la cúpula. El vallado preventivo permanecía instalado sobre la vereda luego de la inspección, mientras se organizaban las tareas de reparación y continuaban las medidas destinadas a evitar nuevos desprendimientos.

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