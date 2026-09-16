CABA avanza con la limpieza del arroyo Cildañez + Agregar ámbito en









La intervención busca recuperar capacidad de escurrimiento y reducir el riesgo de anegamientos durante episodios de lluvias intensas. Los trabajos dentro del conducto alcanzarán a unos 360.000 vecinos de las comunas 7, 8, 9 y 10.

Ante el riesgo de lluvias intensas, la Ciudad acelera la limpieza del arroyo Cildañez. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la última etapa de la limpieza del arroyo Cildañez, una obra que comenzó a fines de 2024 y que permitirá retirar más de 37.000 metros cúbicos de sedimentos acumulados en distintos sectores del cauce. Según estimaciones oficiales, la intervención permitirá recuperar hasta un 15% de la capacidad de escurrimiento del sistema.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El objetivo es mejorar el funcionamiento de la red pluvial y reducir el riesgo de anegamientos durante episodios de lluvias intensas. Los trabajos dentro del conducto benefician de manera directa a unos 360.000 vecinos de las comunas 7, 8, 9 y 10.

El Cildañez recorre unos 11 kilómetros, atraviesa diez barrios y forma parte del sistema de cuencas del sur de la Ciudad que desembocan en el Riachuelo. Puede transportar hasta 225.000 litros de agua por segundo. El arroyo fue entubado entre 1962 y 1965, aunque conserva a cielo abierto un tramo de unos 800 metros antes de su desembocadura.

La Ciudad avanza con la limpieza del arroyo Cildañez para mejorar el drenaje ante las lluvias. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Los trabajos comenzaron entre fines de 2024 y enero de 2025 con el dragado del tramo a cielo abierto, donde se retiraron unos 15.400 metros cúbicos de sedimentos. Luego las tareas avanzaron hacia el sector entubado, que presenta una mayor complejidad operativa por la necesidad de ingresar al conducto.

La primera etapa dentro del conducto se realizó a fines de 2025, en el área del Parque Indoamericano, donde fueron extraídos 5.400 metros cúbicos de sedimentos. La segunda etapa, actualmente en su tramo final, se desarrolla en el Parque de la Ciudad y permitirá retirar otros 16.300 metros cúbicos.

En total, dentro del conducto se habrán extraído más de 21.700 metros cúbicos de sedimentos, un volumen equivalente a unas diez piletas olímpicas. Sumado al material retirado durante el dragado inicial, la obra supera los 37.000 metros cúbicos. Para realizar la limpieza fue necesario abrir distintos puntos del recorrido y construir seis bocas de acceso, que quedarán disponibles para futuras tareas de mantenimiento. El procedimiento incluye el aislamiento temporal de los tramos de trabajo, ventilación y bombeo para mantenerlos secos y el retiro progresivo del sedimento hacia el exterior. Una vez extraído, el material es colocado en piletas de secado para separar el líquido remanente. Luego es estabilizado y trasladado al CEAMSE en camiones. La obra forma parte de un plan de prevención frente a un escenario de lluvias intensas asociado al fenómeno de El Niño. El Gobierno porteño prepara además un operativo de monitoreo en las 15 comunas, con 177 puntos identificados para controlar pasos bajo nivel, puentes, desagües, estaciones de bombeo y posibles acumulaciones de agua.