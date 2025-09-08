Sí, es cierto que existió el Arca de Noé: la investigación científica encontró la ubicación de sus restos







Un grupo de arqueólogos encontró restos de lo que podría haber sido la embarcación del patriarca elegido por Dios para salvar a su familia y animales del diluvio.

Un grupo de arqueólogos descubrió material que podría haber pertenecido al Arca de Noé.

La historia del Arca de Noé es una de las más antiguas y reconocidas de la Biblia. Recientemente, científicos de la Universidad Técnica de Estambul, la Universidad Andrew y la Universidad Brahim Çeçen descubrieron que realmente existió, ya que sus restos fueron encontrados en Turquía.

El relato de Noé comienza en el sexto capítulo de Génesis, en el Antiguo Testamento. Se dice que la embarcación estaba hecha de madera de gofer, un material desconocido para los eruditos bíblicos. También se especula que esta medía unos 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 45 metros de alto.

La historia del Arca de Noé Arca de Noé 1

Según la Biblia, Dios estaba enojado con la maldad de la humanidad en aquella época, por lo que decidió enviar un gran diluvio para arrasar con todo. Sin embargo, el patriarca Noé fue el único que se mantuvo justo y fiel a Él, por lo que le perdonó la vida y lo encomendó en una misión: Construir un arca de madera para proteger a su familia y a pares de animales del temporal.

Noé tardó varios años en construir el arca. Dios le ordenó recubrirla de brea, que serviría para impermeabilizarla, construir tres pisos y habitaciones para cada par de animales. Cuando llegó el día del diluvió, Noé, su familia y las especies subieron a la embarcación y sobrevivieron. Unos días después, todos desembocaron para repoblar la Tierra.

La ciencia descubrió la ubicación de los restos del Arca de Noé Los arqueólogos encontraron diversos fragmentos de roca y suelo con sedimentos de arcilla, restos marinos y moluscos que, según sus investigaciones, datan entre el 5.500 y el 3.000 antes de Cristo, lo que coincide con el período en el que ocurrió el diluvio según la Biblia. Estos descubrimientos ayudaron a revelar que hubo presencia de vida en esta región, por lo que se continuará la investigación para confirmar que los restos eran realmente del Arca de Noé.

Temas Ciencia