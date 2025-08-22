EEUU: científicos logran observar el interior de una estrella moribunda







Este hallazgo aporta pruebas a las ideas de los científicos que tienen sobre cómo se ven las grandes estrellas cerca del final de sus vidas. El estudio fue publicado en la revista Nature.

Científicos logran observar el interior de una estrella moribunda

Las estrellas pueden vivir desde millones hasta billones de años hasta que se quedan sin combustible. De esta manera, las de mayor masa terminan con una explosión llamada supernova. En las últimas horas, un grupo de científicos de EEUU, observaron por primera vez en la historia el interior de una estrella moribunda mientras explotaba.

La investigación, publicada en la revista Nature y coordinada por Steve Schulze, de la Universidad Northwestern de EEUU, reveló fenómenos que antes solo se planteaban como hipótesis. "Esta es la primera vez que observamos una estrella prácticamente despojada de sus cimientos", afirmó Schulze. Además agregó que les mostró cómo se estructuran las estrellas y demostró que pueden perder mucho material antes de explotar. Por su parte, Adam Miller, coautor del estudio, dijo: "fue tan extraño que pensamos que nos habíamos equivocado".

Este hallazgo aporta pruebas a las ideas de los científicos que tienen sobre cómo se ven las grandes estrellas cerca del final de sus vidas, organizadas en capas con elementos más ligeros en el exterior y más pesados cerca del núcleo. "Debido a que muchas de las capas se habían desprendido de esta estrella, esto básicamente confirmó cuáles eran esas capas", afirmó Anya Nugent, quien estudia supernovas en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian

estrella moribunda En esta ilustración, proporcionada por el Observatorio W.M. Keck, se muestra el interior de una estrella que explota. Adam Makarenko/ Observatorio W. M. Keck vía AP Normalmente, cuando una estrella masiva explota, lo hace con tal violencia que sus capas internas y externas quedan completamente mezcladas y desordenadas. Esto impide a los astrónomos saber cómo estaban estructuradas justo antes del estallido.

Explosión de las estrellas: cómo se originan las supernovas Las estrellas son grandes esferas de gas ligero, cuya propia gravedad las empuja a compactarse cada vez más hasta alcanzar una densidad lo suficientemente alta como para inducir la fusión y, por lo tanto, generar elementos más pesados.

Este proceso continúa durante millones o miles de millones de años y conduce a la formación, alrededor de estrellas con masas entre 10 y 100 veces superiores a la del Sol, de capas concéntricas de elementos más ligeros en el exterior y elementos cada vez más pesados en el interior. Sin embargo, cuando el equilibrio entre la energía de fusión y la gravedad colapsa, la estrella explota violentamente. Poco antes de que esto ocurra, algunas estrellas se desprenden de sus capas externas de hidrógeno residual, lo que revela sus capas internas de helio o carbono y oxígeno.

