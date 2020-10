Pese al cepo propiedades con ubicación VIP resisten a la baja de precios

“Hay que definir que es oportunidad. No se trata solo del precio, sino de tratarse de unidades únicas. Hoy podemos encontrar departamentos con pisos altos, en zona norte, en Olivos, propiedades que nadie quería desprenderse y hoy lo están haciendo producto de la cuarentena” explicó Daniel Salaya Romera de la inmobiliaria homónima. Lo cierto es que estas piezas consideras “únicas” en general no bajaron sus precios, ya que hay pocas iguales en el mercado. “Hoy se pueden conseguir terrenos en Libertador cerca de la estación Olivos, algo que antes era imposible, aunque los precios en esos casos no bajaron”, agregó el especialista.

“En el mercado de bienes raíces la ubicación es muy importante. Los valores de los inmuebles con buenas ubicaciones caen menos que el resto, porque se trata de un factor determinantes a la hora de concretar una operación. Hay que tener en cuenta que cuánto más cerca del río, zona norte, el precio es más elevado”, indicó Soledad Balayan de Maure Inmobiliaria.

Pero, ¿qué es lo que genera este nueva oferta?. “En principio hay muchos propietarios que se quieren ir del país, si bien hay muchas consultas para radicarse en Uruguay, no son tantos los que lo concretan, pero esta es una de las razones”, respondió Salaya Romera. Otro factor no menos importante es la necesidad de dinero líquido. “En momento de crisis hay propietarios que necesitan el dinero para pagar deudas y otros quieren el cash por temor a lo que se viene, prefieren pasar la cuarentena con sus dólares en mano”, describió el especialista. Y es que las últimas medidas económicas repercutieron en el sector de bienes raíces y generaron “temor a otras medidas similares”, reconoció Balayan.

Desde el mercado inmobiliario insisten con el concepto de oportunidades, no sólo en precios sino en ubicación. “La gente está en un escenario de incertidumbre, pero abierta a escuchar propuestas, atentos a la oportunidad en medio de la crisis”, agregó Tomás Machiavello, director de JNT Desarrollos Inmobiliarios. Para el matriculado hoy las propiedades que están en el mercado y que son verdaderas “joyas” son aquellas “de alta prestaciones y tamaños familiares”. Por otro lado existe “la gran oportunidad de conseguir locales comerciales a precios muy accesibles con respecto a su valor y su proyección comercial”, concluyó Machiavello.

La pandemia parece haberle puesto más énfasis a las buenas ubicaciones. Es que la cuarentena generó que a la hora de pensar en un nuevo hogar las búsquedas se inclinen por espacios con verde y metros al aire libre. “Se intensifican las buenas zonas con vistas abiertas, especialmente los balcones terrazas. La gente está decidida a vivir mejor, buscan un agregado adicional que le otorgue más comodidad”, sostuvo por su parte, Victoria Cancel, directora de Kantai Inmobiliaria