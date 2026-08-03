Cuál es la localidad de Buenos Aires que disfrutará de un feriado especial este 4 de agosto + Agregar ámbito en









Una celebración histórica va a modificar la actividad habitual en un punto bonaerense en plena semana laboral.

El calendario de feriados se actualiza en agosto 2026. Freepik

Ya llegó el octavo mes del año y con él, nuevos feriados especiales para cortar un poco con la rutina y descansar. Estos días suelen deberse a aniversarios fundacionales, fiestas patronales o acontecimientos históricos que forman parte de la identidad de cada comunidad.

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El martes 4 de agosto de 2026, una localidad del partido de Pehuajó va a gozar de un día no laborable para recordar un hecho que marcó su nacimiento. La medida alcanza a la administración pública y suele acompañarse con actos oficiales y actividades abiertas para los vecinos.

El mes arranca con un feriado especial. Magnific Por qué es feriado el 4 de agosto de 2026 El 4 de agosto de 2026 se conmemora el 115° aniversario fundacional de Mones Cazón, una localidad ubicada en el partido de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, el calendario señala esa fecha como un día no laborable, pero solo para ese pueblo.

La historia del lugar empezó el 4 de agosto de 1911, cuando el abogado, diplomático y legislador Rodolfo Mones Cazón impulsó su fundación. La localidad se pudo desarrollar gracias al crecimiento de la actividad agropecuaria y a la expansión del ferrocarril, que favoreció la llegada de nuevos pobladores y el crecimiento económico de la zona.

Cada aniversario reúne a autoridades, instituciones y vecinos en distintos actos conmemorativos que recuerdan ese momento histórico. Uno de los escenarios principales de la jornada suele ser la Plaza Bernardino Rivadavia, el espacio público central de Mones Cazón donde se desarrollan ceremonias oficiales, homenajes y encuentros organizados por el municipio junto con entidades de la comunidad.

El asueto tiene alcance local, por lo que modifica el funcionamiento de distintos organismos públicos dentro de Mones Cazón. Como suele pasar con este tipo de conmemoraciones, muchos servicios municipales adaptan su actividad para permitir los festejos y actos institucionales. El 4 de agosto, algunos afortunados van a descansar. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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