Feriado en la primera semana de agosto: los rincones de Buenos Aires que trabajarán solo 4 días + Agregar ámbito en









Algunas comunidades van a gozar de un fin de semana largo con actividades oficiales y celebraciones que modificarán la rutina.

El octavo mes del año llega con un fin de semana largo único. Magnific

Agosto va a llegar con cambios en la actividad habitual de algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Mientras gran parte del territorio va a mantener su cronograma normal, determinados municipios contarán con un feriado sorpresa por motivos históricos y religiosos.

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Estas disposiciones van a alcanzar tanto a organismos públicos como a distintas dependencias locales, además de dar lugar a festejos tradicionales que cada año reúnen a vecinos y visitantes. Por ese motivo, quienes vivan o deban realizar trámites en esas zonas tienen que prestar atención al calendario.

Agosto arranca con un feriado especial. Magnific Por qué es feriado el 7 de agosto de 2026 El viernes 7 de agosto de 2026 será una fecha especial para distintas localidades bonaerenses, ya que coincidirán aniversarios fundacionales y celebraciones patronales que van a derivar en un fin de semana largo. Uno de los casos corresponde al distrito de Laprida, donde la conmemoración recuerda el aniversario fundacional de San Jorge, un pequeño pueblo rural.

Como pasa todos los años, las actividades oficiales tendrán lugar en la Plaza San Martín de San Jorge, donde se desarrollarán actos protocolares organizados por las autoridades locales. Además, el calendario oficial de la provincia de Buenos Aires establece un día no laborable para la administración pública y la sucursal local del Banco Provincia, medida que también alcanza al distrito vecino de San Cayetano.

San Cayetano también vivirá una de sus fechas más importantes del año, ya que cada 7 de agosto se recuerda el fallecimiento de San Cayetano de Thiene, ocurrido en 1547, motivo por el cual la comunidad celebra la fiesta patronal en honor al santo identificado con el pan, el trabajo y la divina providencia.

La celebración reúne cada año a miles de fieles en distintos puntos del país, especialmente en el santuario ubicado en el barrio porteño de Liniers. En el distrito bonaerense de San Cayetano también se desarrollan misas y ceremonias religiosas, además de actividades vinculadas con la festividad. Otra localidad que tendrá modificaciones será Berdier, perteneciente al partido de Salto. Ahí también se celebra la fiesta patronal dedicada a San Cayetano, motivo por el cual los habitantes van a contar con un día no laborable. El programa previsto para Berdier incluye diversas propuestas religiosas y comunitarias: Procesión que parte desde la parroquia de la localidad

Misa central en honor a San Cayetano

Peregrinación por la plaza principal

Feria de artesanos organizada junto con instituciones locales

Espectáculos musicales para los vecinos

Cantinas y puestos gastronómicos coordinados por la comunidad y el municipio Gracias a estos asuetos locales, quienes trabajan en la administración pública o en organismos alcanzados por la medida podrán contar con una semana laboral de cuatro días, siempre que su actividad se encuentre comprendida dentro de las disposiciones vigentes en cada distrito. La fecha va a brindar un fin de semana largo para muchos afortunados. Depositphotos Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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