Decretan feriado para el 3 de agosto en Buenos Aires: a qué localidad afecta + Agregar ámbito en









Esta jornada beneficiará a muchos bonaerenses, que tendrán la oportunidad de aprovechar un fin de semana largo apenas iniciado el mes.

La jornada que beneficiará a muchos bonaerenses y les dará un fin de semana largo. Depositphotos

El mes de agosto no llega con tantas novedades en el calendario de feriados a nivel nacional, más allá de que el 17 habrá un descanso extendido para todo el país. Pero a nivel local, la cosa cambia para bien y muchos vecinos de Buenos Aires podrán disfrutar de una jornada extra.

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Esta jornada, que afecta a una población bonaerense, también tiene otra sorpresa para quienes puedan aprovecharla: al caer un lunes, les dará la posibilidad de contar con un fin de semana largo, ideal para quedarse en casa y reponer energías o planificar una escapada rápida con amigos o familia.

Esta jornada permitirá planificar una escapada rápida, ya que brindará un fin de semana largo. Freepik Por qué es feriado el 3 de agosto de 2026 Esta fecha no integrará el calendario nacional de feriados y solo tendrá impacto a nivel local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que Quequén, localidad del partido de Necochea, celebrará su aniversario fundacional.

Fue fundada el 3 de agosto de 1854, gracias al pedido realizado por los vecinos para la creación del pueblo en la desembocadura del río Quequén Grande. Si bien hoy está en el municipio mencionado anteriormente, fue recién en 1979 que se unió al mismo, ya que antes formaba parte del territorio de Lobería.

Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras que quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar a la decisión de sus empleadores ante los festejos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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