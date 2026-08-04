Decretan feriado para el 5 de agosto: de qué trata y a qué partido de Buenos Aires afecta + Agregar ámbito en









Un distrito bonaerense va a gozar de un descanso exclusivo que va a reunir a vecinos con distintas propuestas locales por un evento importante.

Una localidad bonaerense va a poder cortar semana en agosto por un feriado único. Magnific

Llegó el mes de agosto y con él, algunos feriados especiales que alcanzan únicamente a determinadas localidades o partidos. En la mayoría de los casos, estas fechas recuerdan aniversarios fundacionales o celebraciones patronales que forman parte de la identidad de cada comunidad.

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El miércoles 5 de agosto de 2026, uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires tendrá un feriado local por un nuevo aniversario de su creación oficial. La fecha se va a conmemorar con la organización de actos conmemorativos y distintas actividades abiertas a los vecinos.

Una localidad bonaerense va a gozar de un feriado único en agosto. Magnific Por qué es feriado el 5 de agosto de 2026 El 5 de agosto de 2026 será feriado en el partido de Chacabuco el 161° aniversario de su fundación. La conmemoración recuerda el día en que la Provincia de Buenos Aires dispuso, mediante una ley, el trazado oficial del pueblo en 1865. En sus primeros años, la localidad recibió el nombre de Guardia Nacional como reconocimiento a los soldados que participaron en la Guerra del Paraguay.

Con el paso del tiempo, la población empezó a identificar el lugar como Chacabuco, nombre que terminó imponiéndose gracias a la estación ferroviaria y al homenaje a la histórica batalla liderada por el general José de San Martín. Ubicada en el noroeste bonaerense, Chacabuco es la ciudad cabecera del partido y cada aniversario reúne a instituciones, vecinos y autoridades para las diversas actividades.

Como pasa todos los años, el acto protocolar suele desarrollarse en la Plaza 5 de Agosto, también conocida como Plaza San Martín, donde se incluyen distintas propuestas pensadas para toda la comunidad:

Acto oficial con autoridades locales

Desfiles cívicos y criollos

Ferias de emprendedores

Exposiciones culturales

Espectáculos artísticos

Propuestas gastronómicas Al tratarse de un feriado municipal, la medida alcanza principalmente a la administración pública local, establecimientos educativos y distintas actividades del partido, mientras que el funcionamiento del sector privado dependerá de cada empleador y de la normativa vigente. La fecha recuerda la creación de la localidad. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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