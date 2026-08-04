Llegó el mes de agosto y con él, algunos feriados especiales que alcanzan únicamente a determinadas localidades o partidos. En la mayoría de los casos, estas fechas recuerdan aniversarios fundacionales o celebraciones patronales que forman parte de la identidad de cada comunidad.
Decretan feriado para el 5 de agosto: de qué trata y a qué partido de Buenos Aires afecta
Un distrito bonaerense va a gozar de un descanso exclusivo que va a reunir a vecinos con distintas propuestas locales por un evento importante.
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El miércoles 5 de agosto de 2026, uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires tendrá un feriado local por un nuevo aniversario de su creación oficial. La fecha se va a conmemorar con la organización de actos conmemorativos y distintas actividades abiertas a los vecinos.
Por qué es feriado el 5 de agosto de 2026
El 5 de agosto de 2026 será feriado en el partido de Chacabuco el 161° aniversario de su fundación. La conmemoración recuerda el día en que la Provincia de Buenos Aires dispuso, mediante una ley, el trazado oficial del pueblo en 1865. En sus primeros años, la localidad recibió el nombre de Guardia Nacional como reconocimiento a los soldados que participaron en la Guerra del Paraguay.
Con el paso del tiempo, la población empezó a identificar el lugar como Chacabuco, nombre que terminó imponiéndose gracias a la estación ferroviaria y al homenaje a la histórica batalla liderada por el general José de San Martín. Ubicada en el noroeste bonaerense, Chacabuco es la ciudad cabecera del partido y cada aniversario reúne a instituciones, vecinos y autoridades para las diversas actividades.
Como pasa todos los años, el acto protocolar suele desarrollarse en la Plaza 5 de Agosto, también conocida como Plaza San Martín, donde se incluyen distintas propuestas pensadas para toda la comunidad:
- Acto oficial con autoridades locales
- Desfiles cívicos y criollos
- Ferias de emprendedores
- Exposiciones culturales
- Espectáculos artísticos
- Propuestas gastronómicas
Al tratarse de un feriado municipal, la medida alcanza principalmente a la administración pública local, establecimientos educativos y distintas actividades del partido, mientras que el funcionamiento del sector privado dependerá de cada empleador y de la normativa vigente.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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