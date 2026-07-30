Decretan feriado el 31 de julio en Buenos Aires: a qué partidos y localidades afecta + Agregar ámbito en









Una disposición especial va a alcanzar a distintos distritos con celebraciones tradicionales que van a modificar la actividad habitual de sus vecinos.

Algunos bonaerenses afortunados van a disfrutar de un fin de semana largo exclusivo. Freepik

El séptimo mes del año va a despedirse con un feriado especial para algunos municipios bonaerenses. Aunque el calendario nacional no indica un nuevo descanso, varias comunidades de la provincia de Buenos Aires tendrán un fin de semana largo por festividades propias.

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La medida va a alcanzar únicamente a determinados partidos y localidades, donde habrá cambios en el funcionamiento de oficinas públicas y actividades oficiales. Además, cada distrito preparó una agenda con propuestas culturales, religiosas e institucionales para celebrar la fecha.

Julio 2026 todavía guarda un feriado sorpresa. Magnific A qué se debe el feriado del 31 de julio de 2026 El viernes 31 de julio de 2026 será día no laborable en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires por aniversarios fundacionales y festividades patronales. Como la fecha coincide con un viernes, quienes estén comprendidos por la disposición podrán disfrutar de un fin de semana largo.

Uno de los casos corresponde a Saladillo, que celebrará el 163° aniversario de la creación de la ciudad. La conmemoración recuerda el decreto fundacional firmado el 31 de julio de 1863. Para esta edición, el municipio organizó actividades entre el 27 de julio y el 12 de agosto, con propuestas pensadas tanto para vecinos como para visitantes.

Algunas localidades van a gozar de un fin de semana largo a fin de julio. Freepik Otro distrito alcanzado será Junín, donde el asueto se debe a la celebración de San Ignacio de Loyola, patrono de la ciudad. Durante ese día se van a desarrollar ceremonias religiosas, procesiones y actividades culturales impulsadas por instituciones locales. Al mismo tiempo, las dependencias municipales permanecerán sin atención al público.

La medida también beneficiará a Los Indios, localidad del partido de Rojas, que recordará un nuevo aniversario de su nacimiento. La fecha recuerda la inauguración de la estación ferroviaria realizada el 31 de julio de 1911, hecho que marcó el desarrollo del pueblo. Estos feriados sólo alcanzan a trabajadores y organismos establecidos en las jurisdicciones involucradas, mientras que el resto del territorio bonaerense mantendrá su actividad habitual. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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