Feriados 2026: agosto empieza con un fin de semana largo para una localidad de Buenos Aires + Agregar ámbito en









Los vecinos bonaerenses tienen una gran ventaja en un mes en el que no hay muchas opciones para descansar.

Los bonaerenses tendrán un día de descanso que beneficiará a muchos vecinos con un finde largo. Freepik

Agosto no traerá muchas novedades en el calendario de feriados a nivel nacional más allá del día 17, fecha que permitirá disfrutar de un fin de semana largo en todo el territorio. Sin embargo, a nivel local, el escenario cambia de manera favorable en una parte de la provincia de Buenos Aires.

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Debido a una conmemoración puntual, esta localidad tendrá también un finde extendido que beneficiará a sus habitantes. La medida no alcanza a toda la población, pero los sectores comprendidos contarán con la oportunidad de descansar o planificar una escapada rápida.

Este día será ideal para planificar un descanso extendido en casa o una escapada rápida. Freepik Por qué es feriado el 3 de agosto de 2026 Cabe remarcar que esta fecha no integra el calendario nacional y resulta de alcance exclusivamente local. La razón del asueto se debe a que la localidad de Quequén, perteneciente al partido de Necochea, celebrará su aniversario fundacional.

Este lugar nació el 3 de agosto de 1854, aunque recién en 1995, en el marco de la Ley provincial Nº 11.651, logró conmemorar formalmente el hecho. Si bien pertenecía de forma original al municipio de Lobería, pasó a integrar el territorio de Necochea a partir de 1979.

En cuanto al beneficio, el día no laborable corresponde a la administración pública y a los empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores respecto a la adhesión a la medida.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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