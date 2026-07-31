Agosto no traerá muchas novedades en el calendario de feriados a nivel nacional más allá del día 17, fecha que permitirá disfrutar de un fin de semana largo en todo el territorio. Sin embargo, a nivel local, el escenario cambia de manera favorable en una parte de la provincia de Buenos Aires.
Feriados 2026: agosto empieza con un fin de semana largo para una localidad de Buenos Aires
Los vecinos bonaerenses tienen una gran ventaja en un mes en el que no hay muchas opciones para descansar.
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Debido a una conmemoración puntual, esta localidad tendrá también un finde extendido que beneficiará a sus habitantes. La medida no alcanza a toda la población, pero los sectores comprendidos contarán con la oportunidad de descansar o planificar una escapada rápida.
Por qué es feriado el 3 de agosto de 2026
Cabe remarcar que esta fecha no integra el calendario nacional y resulta de alcance exclusivamente local. La razón del asueto se debe a que la localidad de Quequén, perteneciente al partido de Necochea, celebrará su aniversario fundacional.
Este lugar nació el 3 de agosto de 1854, aunque recién en 1995, en el marco de la Ley provincial Nº 11.651, logró conmemorar formalmente el hecho. Si bien pertenecía de forma original al municipio de Lobería, pasó a integrar el territorio de Necochea a partir de 1979.
En cuanto al beneficio, el día no laborable corresponde a la administración pública y a los empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores respecto a la adhesión a la medida.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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