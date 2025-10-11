Programa Hogar de ANSES: cuáles son los requisitos vigentes para acceder al subsidio en octubre 2025

Este beneficio continúa brindando asistencia económica para la compra de garrafas a familias sin conexión a la red de gas.

El Programa Hogar es un subsidio fundamental para miles de familias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente su Programa Hogar , un subsidio mensual destinado a los hogares que no tienen acceso al servicio de gas natural. El beneficio busca garantizar que todas las familias puedan acceder a una fuente segura de energía para calefaccionar sus casas o cocinar.

Durante octubre de 2025, el plan sigue activo en todo el país, con montos actualizados y nuevos límites de ingresos familiares. Para cobrarlo, es necesario cumplir con ciertos requisitos vinculados al nivel de ingresos, la ubicación y la situación energética del domicilio.

El Programa Hogar es una ayuda económica impulsada por la ANSES y la Secretaría de Energía, orientada a cubrir parte del costo de las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP). Está destinado a las familias que viven en zonas donde no hay red de gas natural o que, pese a residir en áreas con servicio, no están conectadas a la red.

El subsidio se deposita de manera mensual y automática en la cuenta bancaria registrada del titular. Además, se complementa con otros refuerzos durante los meses más fríos para garantizar el acceso al gas en invierno.

Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Para cobrar el beneficio, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones establecidas por ANSES:

No tener conexión al servicio de gas natural ni figurar como titular de un medidor.

No haber tramitado la Tarifa Social de Gas.

Contar con ingresos familiares que no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) o tres SMVM en caso de tener un Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

o en caso de tener un . En las provincias patagónicas, los límites se elevan a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD.

Quedan excluidos del programa quienes superen los topes de ingresos, posean una conexión activa a la red o figuren con doble asignación dentro del mismo grupo familiar. También puede suspenderse el pago si los datos personales no están actualizados o si el beneficiario deja de cobrar el subsidio durante tres meses seguidos.

Monto del Programa Hogar

El monto del Programa Hogar de ANSES varía según la zona geográfica y la época del año, ya que en las regiones más frías se otorgan garrafas adicionales para cubrir el consumo invernal. Por ejemplo, en CABA se pagan $1.788, pero en Santiago del Estero se pagan $2.245.

El dinero se deposita mensualmente junto con el resto de las prestaciones del organismo. Quienes deseen consultar si el subsidio fue acreditado pueden hacerlo ingresando a Mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Mis Cobros".

De esta forma, ANSES continúa garantizando que los hogares sin acceso al gas natural puedan mantener su suministro energético básico.