La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente su Programa Hogar, un subsidio mensual destinado a los hogares que no tienen acceso al servicio de gas natural. El beneficio busca garantizar que todas las familias puedan acceder a una fuente segura de energía para calefaccionar sus casas o cocinar.
Programa Hogar de ANSES: cuáles son los requisitos vigentes para acceder al subsidio en octubre 2025
Este beneficio continúa brindando asistencia económica para la compra de garrafas a familias sin conexión a la red de gas.
-
ANSES continúa con los depósitos de octubre 2025: cuándo cobro según mi número de DNI
-
ANSES comienza con la devolución del 20% de la AUH: cómo solicitarlo
Durante octubre de 2025, el plan sigue activo en todo el país, con montos actualizados y nuevos límites de ingresos familiares. Para cobrarlo, es necesario cumplir con ciertos requisitos vinculados al nivel de ingresos, la ubicación y la situación energética del domicilio.
Qué es el Programa Hogar de ANSES
El Programa Hogar es una ayuda económica impulsada por la ANSES y la Secretaría de Energía, orientada a cubrir parte del costo de las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP). Está destinado a las familias que viven en zonas donde no hay red de gas natural o que, pese a residir en áreas con servicio, no están conectadas a la red.
El subsidio se deposita de manera mensual y automática en la cuenta bancaria registrada del titular. Además, se complementa con otros refuerzos durante los meses más fríos para garantizar el acceso al gas en invierno.
Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos
Para cobrar el beneficio, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones establecidas por ANSES:
- No tener conexión al servicio de gas natural ni figurar como titular de un medidor.
- No haber tramitado la Tarifa Social de Gas.
- Contar con ingresos familiares que no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) o tres SMVM en caso de tener un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- En las provincias patagónicas, los límites se elevan a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD.
Quedan excluidos del programa quienes superen los topes de ingresos, posean una conexión activa a la red o figuren con doble asignación dentro del mismo grupo familiar. También puede suspenderse el pago si los datos personales no están actualizados o si el beneficiario deja de cobrar el subsidio durante tres meses seguidos.
Monto del Programa Hogar
El monto del Programa Hogar de ANSES varía según la zona geográfica y la época del año, ya que en las regiones más frías se otorgan garrafas adicionales para cubrir el consumo invernal. Por ejemplo, en CABA se pagan $1.788, pero en Santiago del Estero se pagan $2.245.
El dinero se deposita mensualmente junto con el resto de las prestaciones del organismo. Quienes deseen consultar si el subsidio fue acreditado pueden hacerlo ingresando a Mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Mis Cobros".
De esta forma, ANSES continúa garantizando que los hogares sin acceso al gas natural puedan mantener su suministro energético básico.
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario