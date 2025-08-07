ANSES continúa con un importante programa durante agosto 2025 y todas estas personas pueden acceder







El programa que ayuda a las familias que no tienen acceso al gas natural continuará. Conocé cuáles son las condiciones para recibir la ayuda.

Cuales son los requisitos para solicitar el Programa Hogar.

El Programa Hogar es un plan que paga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Tiene como objetivo llegar a familias que no tengan acceso al servicio de gas natural. La ayuda consiste en asistir económicamente en la compra de garrafas para poder cocinar o calefaccionar el hogar. Se pueden adquirir garrafas de 10, 12 o 15 kg.

En invierno, este programa recibe un refuerzo adicional, ya que con el frio puede aumentar el consumo de gas. También hay bonificaciones extra si hay personas con algún tipo de discapacidad o viven más de 5 personas en la casa. El monto puede variar según la ubicación del domicilio, la cantidad de personas que viven en la casa y la época del año.

programa-hogar-anses-marzo-2025-quienes-lo-cobran_1200_800.webp Programa Hogar de ANSES: quiénes pueden acceder en agosto Hay algunas condiciones que habilitan al solicitante para que reciba la ayuda. Por ejemplo, los ingresos de los integrantes del hogar no deben exceder algunos límites:

No deben están registrados servicios de gas natural ni tarifa social de gas a nombre de ningún integrante.

servicios de gas natural ni tarifa social de gas a nombre de ningún integrante. Los ingresos del grupo familiar tienen un tope de dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMMV ), y en el caso de ser monotributistas se permite hasta la Categoría C .

tienen un tope de dos salarios mínimos, vitales y móviles ), y en el caso de ser monotributistas se permite hasta la . De haber alguien con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope puede extenderse a 3 SMMV o Categoría D.

En algunas provincias, los topes pueden variar.

Hasta 2,8 salarios mínimos o categoría D , si no hay personas con discapacidad en el hogar.

o , si no hay personas con discapacidad en el hogar. Hasta 4,2 salarios mínimos o categoría E, si algún integrante posee CUD. (Esta excepción aplica en: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires).

