Prohibieron por dos años el ingreso a las canchas a una mujer acusada de agresiones y amenazas + Agregar ámbito en









El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una restricción de concurrencia administrativa por 24 meses en todo el país. La medida fue solicitada por A.Pre.Vi.De. tras un episodio ocurrido en el club Asociación Nueva Alianza de La Plata.

La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente de la Subsecretaría de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad Nacional, dispuso la incorporación de Claudia Noemí Romero al programa Tribuna Segura y le impuso una restricción de concurrencia administrativa por 24 meses para todos los espectáculos deportivos que se desarrollen en el territorio argentino.

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La decisión fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 618/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se originó a partir de un hecho ocurrido el 31 de mayo en el club Asociación Nueva Alianza, donde, según consta en el expediente, la mujer habría agredido físicamente a Laura Riggio y luego la habría amenazado de muerte.

De acuerdo con la resolución, la actuación se inició por un pedido de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.), que remitió la denuncia penal radicada en la Fiscalía General de La Plata por presuntas lesiones leves y amenazas. El expediente señala que Romero "habría agredido físicamente a la denunciante, sujetándola del cuello y propinándole golpes de puño en el rostro, profiriéndole posteriormente amenazas de muerte".

A partir de esos antecedentes, las autoridades consideraron procedente incorporarla al programa Tribuna Segura, el sistema federal implementado para controlar el acceso a los estadios mediante la identificación de personas con restricciones de ingreso o causas penales vinculadas a hechos de violencia en el deporte.

La resolución sostiene que "resulta pertinente registrar en el Programa Tribuna Segura a la causante y disponer las medidas previstas" con el objetivo de impedir su presencia en los recintos deportivos y neutralizar la participación de personas que puedan alterar el normal desarrollo de los espectáculos.

La prohibición comenzó a regir desde su publicación en el Boletín Oficial y tendrá vigencia durante 24 meses. La medida fue adoptada en el marco de las facultades conferidas por el Decreto 246/2017, la Resolución 354/2017 y la Ley 22.520, normas que habilitan al Ministerio de Seguridad Nacional a imponer restricciones de concurrencia cuando existan conductas que representen un riesgo para la seguridad en los eventos deportivos.