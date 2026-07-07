El Gobierno aprobó un plan federal para coordinar la respuesta ante el fenómeno El Niño + Agregar ámbito en









El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó un protocolo para fortalecer la prevención y la respuesta frente a inundaciones y crecidas en la Cuenca del Plata. La Agencia Federal de Emergencias será la encargada de coordinar su implementación y podrá actualizarlo según evolucione el fenómeno climático.

Archivo. El plan surge ante el riesgo de inundaciones y otros eventos hidrometeorológicos vinculados al fenómeno El Niño﻿. Depositphotos

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, una estrategia destinada a reforzar la articulación entre la Nación y las provincias ante el riesgo de inundaciones y otros eventos hidrometeorológicos vinculados al fenómeno El Niño. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 559/2026, publicada en el Boletín Oficial, que además encomendó a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) la coordinación de las acciones necesarias para su implementación.

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Según los fundamentos de la resolución, las previsiones meteorológicas identifican una transición hacia condiciones asociadas al fenómeno El Niño desde el trimestre junio-julio-agosto de este año, con probabilidades superiores al 70% durante el invierno y un incremento del riesgo de precipitaciones por encima de los valores normales en la primavera y el verano 2026-2027, especialmente en la región de la Cuenca del Plata.

El plan del Gobierno para responder a El Niño Frente a ese escenario, el Gobierno consideró necesario contar con un esquema de coordinación anticipada para fortalecer la respuesta ante eventuales emergencias. En ese marco, el plan busca fortalecer los mecanismos de articulación técnica y operativa entre las provincias y el Estado nacional en el ámbito del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), además de promover acciones de prevención y respuesta frente a inundaciones y crecidas.

Agencia Federal de Emergencias (AFE) coordinará las acciones de respuesta. El documento establece que el operativo abarcará inicialmente a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, además de la Ciudad de Buenos Aires, aunque prevé que pueda extenderse a otras jurisdicciones según evolucione el fenómeno climático. Para ello participarán la Agencia Federal de Emergencias, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, Vialidad Nacional, el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, el Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, entre otros organismos.

Entre las acciones previstas figuran el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, la elaboración de informes científicos y georreferenciados, la activación de sistemas de alerta temprana y la coordinación de encuentros con las provincias para planificar la respuesta. Además, ante la confirmación de zonas afectadas se implementará un sistema de comando unificado y se desplegarán recursos federales ya instalados en las jurisdicciones, complementados con refuerzos logísticos y operativos cuando resulte necesario.

Los recursos nacionales actuarán de manera complementaria y subsidiaria cuando la magnitud o complejidad del evento supere la capacidad de respuesta de la jurisdicción afectada. El plan también dispone que la respuesta inicial estará a cargo de las autoridades locales, mientras que los recursos nacionales actuarán de manera complementaria y subsidiaria cuando la magnitud o complejidad del evento supere la capacidad de respuesta de la jurisdicción afectada, en línea con el principio de subsidiariedad previsto en la normativa vigente. La resolución faculta además a la Agencia Federal de Emergencias a introducir las modificaciones o actualizaciones que resulten necesarias durante la vigencia del plan para adecuarlo a la evolución del fenómeno estacional o a nuevas necesidades operativas, técnicas o logísticas. El período de aplicación abarcará desde el segundo semestre de 2026 hasta el segundo semestre de 2027, de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.