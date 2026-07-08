Juicio por la muerte de Maradona: declaran tres custodios que lo acompañaron en Tigre

Se trata de Julio Soria, Marcelo “Chori” Domínguez y Julio César Coria. El último fue detenido por presunto falso testimonio en el primer juicio.

Tres custodios que acompañaron a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre declararán este miércoles en el juicio por la muerte del astro argentino.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Julio Soria, Marcelo "Chori" Domínguez y Julio César Coria, quien en el primer juicio fue detenido por presunto falso testimonio por decisión del Tribunal Orael en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro, integrado por Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y la jueza destituida Julieta Makintach, protagonista del documental Justicia Divina.

El jefe de seguridad del exjugador fue arrestado el 25 de marzo tras afirmar que observó a la psiquiatra Agustina Cosachov realizarle maniobras de RCP a Maradona, un dato que nunca comentó en otras oportunidades. A su vez, negó haber mantenido conversaciones telefónicas con el neurocirujano Leopoldo Luque, pero el fiscal Patricio Ferrari señaló que el custodio charló con el imputado los días anteriores al deceso y en junio de 2020.

Coria fue la persona que le hizo respiración boca a boca a Diego el día de su muerte ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en la casa de Benavídez.

Además de Luque y Cosachov , los otros cinco imputados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del exentrenador de Deportivo Mandiyú, Racing y la Selección argentina son el psicólogo Carlos Díaz ; el enfermero Ricardo Almirón ; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni ; el médico clínico Pedro Di Spagna ; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini .

En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que se encuentra demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.

Dieron a conocer un video de Cristina Kirchner saludando a Diego Maradona por su cumpleaños 60

Maradona junto a Cristina Kirchner.

Un video de la expresidenta Cristina Kirchner en el que saludó a Diego Armando Maradona por su cumpleaños número 60 se conoció este lunes en el segundo juicio por la muerte del astro argentino, mientras declaraba Vanesa Morla, hermana del abogado y exapoderado de las marcas del célebre futbolista, Matías Morla.

Se trata de una filmación presentada por el abogado Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, durante la vigesimoquinta audiencia del debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del exentrenador.

De acuerdo a las imágenes del 30 de octubre de 2020, Maradona está sentado, fuma un habano y toma una bebida energizante hasta que recibe el llamado de Cristina. "Hola, ¿me escuchás ahora?", pregunta la exmandataria, a lo que Diego contesta: "Ahora te escucho perfectamente, Cristina".

El video se dio a conocer mientras declaraba Vanesa Morla, hermana del abogado y exapoderado de las marcas del célebre futbolista, Matías Morla.

La exvicepresidenta, quien cumple una condena de seis años bajo arresto domiciliario por la causa Vialidad, expresó: "Bueno, querido, escuchame. Te quería decir que te quiero mucho, quería llamarte en estos 60 porque sos el único argentino, uno de los pocos argentinos en realidad, que ha dado alegrías y has puesto la bandera a lo más alto en todo el mundo, así que no podía dejar de llamarte. ¿Cómo andás?".

"Bien, bien, estoy yendo para Gimnasia", responde el por entonces entrenador del "Lobo", en referencia al homenaje que recibiría en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en tanto que Cristina le manifestó nuevamente su cariño: "Bueno, Dieguito, nada querido. Cuidate mucho, y un beso enorme en estos 60 años, ¿sí?". Diego agradeció el saludo y Kirchner se despidió con un "besito, chau, chau".

Se trata de un video grabado antes de que los médicos de la Clínica Ipensa detectaran el hematoma subdural, dolencia por la que el paciente sería intervenido quirúrgicamente en el sanatorio Olivos. Además, la mujer que sostiene el teléfono es Vanesa Morla, testigo que compareció en los Tribunales de San Isidro.