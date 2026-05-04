SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
4 de mayo 2026 - 10:12

Pruebas Aprender: cuáles son los cambios y a partir de cuándo se implementan

Con el fin de no saturar a los alumnos, el Consejo Federal aprobó un esquema de evaluación que busca resultados más útiles para el aula y evita que los exámenes nacionales y provinciales se superpongan.

El Plan Plurianual de Evaluación Nacional 2026-2030 busca consolidar una política de evaluación más previsible, más coordinada entre Nación y provincias y más enfocada en el uso pedagógico de la información.

El Plan Plurianual de Evaluación Nacional 2026-2030 busca consolidar una política de evaluación "más previsible, más coordinada entre Nación y provincias y más enfocada en el uso pedagógico de la información".

Noticia en desarrollo.-

Informate más

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias