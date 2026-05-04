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4 de mayo 2026 - 10:12
Pruebas Aprender: cuáles son los cambios y a partir de cuándo se implementan
Con el fin de no saturar a los alumnos, el Consejo Federal aprobó un esquema de evaluación que busca resultados más útiles para el aula y evita que los exámenes nacionales y provinciales se superpongan.
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