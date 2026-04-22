Atención: decretan un feriado para el 23 de abril que afectará a Buenos Aires + Seguir en









Muchos no esperaban esta novedad en el calendario de feriados, que les dará una jornada ideal para descansar y recargar energías.

Muchos bonaerenses tendrán una jornada libre que no esperaban. Freepik

Son muchos los que miran de reojo el calendario de feriados. Si bien abril trajo el fin de semana extra largo de Semana Santa, hay varios que aún necesitan un descanso para poder soportar la dura rutina que dio inicio en marzo con el comienzo de las clases y el regreso de las vacaciones.

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En ese contexto, quienes vivan en la provincia de Buenos Aires podrán estar contentos, ya que se confirmó que habrá una jornada ideal para recargar energías. Esta fecha no afectará a todo el país, pero quienes puedan disfrutarlo deberán tomar nota de este día tan particular.

Descanso Feriados Freepik Esta jornada le permitirá a muchos dormir hasta tarde y recuperar energías. Freepik A qué se debe el feriado del 23 de abril de 2026 Es necesario remarcar que no formará parte del calendario nacional de feriados y solo será a nivel local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Este asueto inesperado llegará como producto de la celebración del aniversario fundacional de la localidad de Los Pocitos, partido de Patagones.

Así, quienes tienen asegurado un descanso el jueves 23 de abril serán los empleados del sector público y del Banco Provincia. Pero quienes se desempeñen en el sector privado podrían verse beneficiados si sus empleadores consideran que sus actividades se verán afectadas por este feriado, ya que optarán por adherirse al día no laborable.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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