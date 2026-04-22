Son muchos los que miran de reojo el calendario de feriados. Si bien abril trajo el fin de semana extra largo de Semana Santa, hay varios que aún necesitan un descanso para poder soportar la dura rutina que dio inicio en marzo con el comienzo de las clases y el regreso de las vacaciones.
Atención: decretan un feriado para el 23 de abril que afectará a Buenos Aires
Muchos no esperaban esta novedad en el calendario de feriados, que les dará una jornada ideal para descansar y recargar energías.
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Calendario de feriados 2026: quiénes son los argentinos que disfrutarán de un descanso extra
En ese contexto, quienes vivan en la provincia de Buenos Aires podrán estar contentos, ya que se confirmó que habrá una jornada ideal para recargar energías. Esta fecha no afectará a todo el país, pero quienes puedan disfrutarlo deberán tomar nota de este día tan particular.
A qué se debe el feriado del 23 de abril de 2026
Es necesario remarcar que no formará parte del calendario nacional de feriados y solo será a nivel local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Este asueto inesperado llegará como producto de la celebración del aniversario fundacional de la localidad de Los Pocitos, partido de Patagones.
Así, quienes tienen asegurado un descanso el jueves 23 de abril serán los empleados del sector público y del Banco Provincia. Pero quienes se desempeñen en el sector privado podrían verse beneficiados si sus empleadores consideran que sus actividades se verán afectadas por este feriado, ya que optarán por adherirse al día no laborable.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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