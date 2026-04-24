Abril llega a su fin y, aunque tuvo un fin de semana extra largo a principios de mes por Semana Santa, no será el único dentro del calendario de feriados. Aunque no afecte a nivel nacional, trae una novedad para quienes residan en la provincia de Buenos Aires.
Abril se despide con un fin de semana largo: el feriado que beneficia a Buenos Aires
Muchos no lo esperaban, pero podrán cerrar el cuarto mes del año con un descanso extendido.
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Una localidad bonaerense en particular contará con un día no laborable que se sumará al fin de semana habitual para darle un descanso un poco más largo, perfecto para recargar energías.
A qué se debe el feriado del 27 de abril de 2026
Este lunes 27 de abril no forma parte del calendario nacional de feriados, pero sí impacta a nivel local en la provincia de Buenos Aires. La localidad de Mayor Buratovich, partido de Villarino, celebra su aniversario fundacional, por lo que quienes descansan sábado y domingo pueden sumar un tercer día libre.
La medida alcanza principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia. Por su parte, en el sector privado, cada empleador puede decidir si adhiere, lo que abre la posibilidad de extender el descanso para algunos trabajadores en el cierre del mes.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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