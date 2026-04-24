Abril se despide con un fin de semana largo: el feriado que beneficia a Buenos Aires + Seguir en









Muchos no lo esperaban, pero podrán cerrar el cuarto mes del año con un descanso extendido.

Estos fines de semana largos sirven para planificar una escapada rápida. Freepik

Abril llega a su fin y, aunque tuvo un fin de semana extra largo a principios de mes por Semana Santa, no será el único dentro del calendario de feriados. Aunque no afecte a nivel nacional, trae una novedad para quienes residan en la provincia de Buenos Aires.

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Una localidad bonaerense en particular contará con un día no laborable que se sumará al fin de semana habitual para darle un descanso un poco más largo, perfecto para recargar energías.

Freepik feriados También es normal aprovechar estos descanso para quedarse en casa a recargar energías. Freepik

A qué se debe el feriado del 27 de abril de 2026 Este lunes 27 de abril no forma parte del calendario nacional de feriados, pero sí impacta a nivel local en la provincia de Buenos Aires. La localidad de Mayor Buratovich, partido de Villarino, celebra su aniversario fundacional, por lo que quienes descansan sábado y domingo pueden sumar un tercer día libre.

La medida alcanza principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia. Por su parte, en el sector privado, cada empleador puede decidir si adhiere, lo que abre la posibilidad de extender el descanso para algunos trabajadores en el cierre del mes. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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