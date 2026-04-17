Es oficial: habrá un nuevo feriado en Buenos Aires en abril y así afectará a los trabajadores + Seguir en









Finalmente y tras mucha especulación, varios afortunados podrán disfrutar de una jornada de descanso cerca del final del mes.

Muchos afortunados podrán aprovechar esta jornada libre, aunque no será para todos. Freepik

El mes de abril llegó con un fin de semana extra largo que le sirvió a muchos para descansar. Sin embargo, para quienes sufrieron la vuelta a la rutina de marzo con el fin de las vacaciones, no fue suficiente. Este grupo de personas revisa el calendario de feriados a nivel nacional en busca de otra jornada libre.

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Si bien muchos no lo sabían, habrá una gran novedad para varios afortunados que podrán disfrutar de un asueto perfecto para cortar la semana. Se trata de una fecha muy especial que les regalará un día no laborable.

Descanso Feriados Freepik Este día será ideal para aprovechar y descansar en casa, ya que llega a mitad de semana. Freepik A qué se debe el feriado del 22 de abril de 2026 Cabe remarcar que esto no beneficiará a todos, ya que no formará parte del calendario nacional de feriados. Este miércoles 22 de abril será de alcance local, ya que el partido de Patagones celebrará su aniversario fundacional.

En este contexto, no habrá actividades en el sector público ni tampoco trabajarán los empleados del Banco Provincia. Por su parte, quienes se desempeñen en el sector privado no están exentos de disfrutar este asueto. Deberán esperar la decisión de sus empleadores para aprovechar y descansar al igual que el resto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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