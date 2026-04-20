El cronograma de feriados suele generar expectativas, en especial cuando se está esperando un descanso de la rutina. Además de las fechas oficiales que todos conocen, existen algunas jornadas particulares que impactan solo en algunas regiones de la provincia de Buenos Aires y pueden cambiar la rutina de miles de habitantes.
Calendario de feriados 2026: quiénes son los argentinos que disfrutarán de un descanso extra
A días de terminar, el cuarto mes del año todavía tiene una gran sorpresa para que algunos afortunados puedan descansar.
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Es por eso que uno de los últimos días de abril suma un corte en la semana solo para los afortunados que viven en un determinado partido. Si bien no aplica a todo el territorio, sí modifica el funcionamiento habitual de la zona y provoca dudas sobre cómo será su alcance.
A qué se debe el feriado del 22 de abril de 2026
El 22 de abril es una fecha histórica muy importante para una localidad del sur bonaerense. Ese día se conmemora la creación de Carmen de Patagones. El origen de esta celebración se remonta a fines del siglo XVIII, cuando una expedición española estableció un fuerte con el objetivo de afirmar su presencia en la región.
Cada año, el aniversario se recuerda con actos oficiales y actividades conmemorativas. Por este motivo, la fecha se toma como día no laborable en la administración pública y en el ámbito educativo dentro del partido. Par el sector privado, la situación puede variar dependiendo de cada empleador. Este beneficio no alcanza a todo el país, ya que no forma parte del listado nacional.
El día también es muy importante por su valor histórico, la fundación del poblado se debe a una estrategia de la corona española para consolidar su presencia en el sur del territorio.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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