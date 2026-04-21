El Gobierno decretó feriado para el 22 de abril en Buenos Aires: de qué trata + Seguir en









El cuarto mes del año todavía no termina y tiene una gran sorpresa bajo la manga para que algunos afortunados puedan descansar.

Antes de que termine el cuarto mes del año, unos pocos afortunados gozarán de un feriado solo para ellos. Imagen: Freepik

El cronograma de feriados mantiene a todos expectantes, especialmente cuando se está esperando un ansiado descanso de la rutina. Además de las fechas oficiales que todos conocen, existen también algunas jornadas particulares que impactan solo en ciertas localidades de la provincia de Buenos Aires y afectan la rutina de sus vecinos.

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Es por eso que en los últimos días de abril se suma un esperado corte en la semana que solo los afortunados de un determinado partido van a poder gozar. Si bien esta disposición no aplica a todo el territorio, sí modifica la rutina de la zona, donde se llevan a cabo actos y celebraciones.

Viaje feriado descanso agua Antes de que termine abril, un partido bonaerense gozará de un feriado exclusivo. Freepik A qué se debe el feriado del 22 de abril de 2026 Históricamente, el 22 de abril fue una fecha muy importante para una localidad del sur bonaerense, ya que ese día se conmemora la creación de Carmen de Patagones, la cual se remonta a fines del siglo XVIII, cuando una expedición española estableció un fuerte con el objetivo de afirmar su presencia en la región.

Cada año, el aniversario se celebra con actos oficiales y actividades conmemorativas. Por este motivo, la fecha se toma como día no laborable en la administración pública y en el ámbito educativo dentro del partido. Ya para el sector privado, la situación puede variar dependiendo de cada empleador.

Este beneficio no alcanza a todo el país, ya que no forma parte del listado nacional. En este caso, el día es muy importante por su valor histórico, ya que la fundación del poblado se debe a una estrategia de la corona española para consolidar su presencia en el sur del territorio.

Calendario feriado vacaciones descanso Un nuevo feriado se acerca, pero solo va a impactar en una zona. Pexels Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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