El 24 de abril es feriado en Buenos Aires: de qué trata y quiénes pueden aprovecharlo + Seguir en









Un día especial va a alterar la rutina en varios distritos, creando un descanso exclusivo para ciertos sectores en la región bonaerense.

Antes de que termine el cuarto mes del año, algunos afortunados gozarán de un feriado exclusivo. Imagen: Freepik

El calendario de feriados del cuarto mes del año sorprende una vez más con una fecha que impactará en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Aunque no rige en todo el país, las localidades afectadas van a contar con actividades especiales y cambios tanto en su rutina laboral como escolar.

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Este tipo de fechas se deben a que los municipios celebran acontecimientos propios, como sus aniversarios o festejos patronales, y generan una pausa en la actividad para disfrutar en comunidad. Por esa razón, el 24 de abril se convierte en un día distinto, con beneficios que alcanzan a ciertos trabajadores y vecinos.

Descanso Feriados Freepik Antes de que termine abril, un nuevo feriado impactará en algunas zonas. Freepik

Por qué es feriado el 24 de abril de 2026 El viernes 24 de abril de 2026 será una fecha muy importante en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. En estos casos, se establece un asueto administrativo o día no laborable debido a las celebraciones locales.

Uno de los ejemplos es Marcos Paz, donde se llevan a cabo las festividades patronales en honor a San Marcos Evangelista. Cada año se organizan actividades religiosas y celebraciones entre vecinos, aprovechando también el descanso que se le otorga a empleados del sector público y entidades como el Banco Provincia.

A su vez, en Tres Arroyos, la fecha coincide con un nuevo aniversario fundacional, ocurrido el 24 de abril de 1884. Durante 2026, la ciudad alcanza los 142 años y lo va a celebrar con desfiles, ferias y espectáculos. Es por eso que también se dispone un día no laborable para que la población pueda sumarse a los festejos o aprovechar el descanso. Calendario feriado vacaciones descanso Si bien no impactará en todo el país, el 24 de abril será una fecha muy especial para algunas zonas bonaerenses. Pexels Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: 1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables: 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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