Qué diferencia hay entre la Revisión Técnica Obligatoria y la VTV y por qué ambos son obligatorios

Una actualización reciente modificó plazos y lugares habilitados para realizar controles que siguen siendo exigidos para circular.

Miles de conductores argentinos suelen encontrarse con una duda recurrente al momento de renovar la documentación de sus vehículos: ¿Es lo mismo la RTO que la VTV ? . Aunque ambos conceptos suelen utilizarse como si fueran sinónimos, existen algunas diferencias vinculadas principalmente a la jurisdicción donde se realiza el trámite.

La confusión creció en los últimos meses tras la publicación de una nueva normativa nacional que introdujo cambios en el sistema de inspecciones técnicas. Entre las novedades aparecen nuevos plazos para determinados vehículos y la posibilidad de que más establecimientos puedan ofrecer el servicio.

Más allá de las modificaciones, el objetivo principal continúa siendo el mismo: garantizar que los automóviles, camionetas, camiones y unidades de transporte circulen en condiciones adecuadas de seguridad y respetando los parámetros ambientales establecidos por la legislación vigente.

La Revisión Técnica Obligatoria , conocida por sus siglas RTO, es una inspección periódica destinada a verificar que un vehículo reúna las condiciones mínimas necesarias para circular por la vía pública.

Durante el control se evalúan distintos aspectos vinculados con la seguridad vial. Entre ellos suelen revisarse el sistema de frenos, suspensión, neumáticos, dirección, luces, emisiones contaminantes y otros elementos fundamentales para el funcionamiento seguro de la unidad.

Su finalidad no está relacionada únicamente con el conductor. También apunta a proteger a los pasajeros, peatones y demás usuarios de calles y rutas. En otras palabras, busca reducir riesgos derivados de fallas mecánicas o desperfectos que puedan provocar accidentes.

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La RTO tiene alcance nacional y constituye un requisito obligatorio para circular legalmente en gran parte del territorio argentino. La falta de la inspección vigente puede derivar en multas, retención de documentación o inconvenientes durante controles de tránsito. Además, la nueva normativa mantiene intactos los estándares técnicos de seguridad vial, exigiendo que los establecimientos habilitados cuenten con equipamiento específico y un Director Técnico responsable de las revisiones.

Qué es la VTV

La VTV, o Verificación Técnica Vehicular, es esencialmente el mismo procedimiento que la RTO, aunque recibe una denominación diferente en determinadas jurisdicciones. Los casos más conocidos son la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la inspección obligatoria se identifica popularmente como VTV.

En la práctica, ambos controles persiguen idéntico propósito: comprobar que el vehículo pueda circular sin representar un riesgo para la seguridad vial ni superar los límites ambientales establecidos.

Por esa razón, cuando un conductor escucha hablar de RTO o VTV, generalmente se está haciendo referencia al mismo tipo de inspección técnica. La diferencia radica más en cuestiones administrativas y normativas locales que en el contenido del control.

Uno de los cambios más relevantes introducidos recientemente tiene que ver con los plazos de revisión para los vehículos particulares. Los autos cero kilómetro deberán realizar su primera inspección a los cinco años del patentamiento. Luego, hasta los diez años de antigüedad, la revisión deberá efectuarse cada 24 meses, mientras que los vehículos más antiguos seguirán sometidos a controles anuales.

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Cambios en la VTV: ahora se podrá realizar en talleres mecánicos

La principal novedad de la reforma impulsada por el Gobierno nacional es la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, un sistema que permitirá ampliar significativamente la oferta de lugares habilitados para realizar las verificaciones.

Hasta ahora, en muchas zonas del país las inspecciones se encontraban concentradas en plantas específicas. Con el nuevo esquema, cualquier taller que cumpla los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse en el registro y ofrecer el servicio. También podrán participar concesionarias e importadores que acrediten capacidad técnica suficiente.

Según la normativa, el registro funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital, permitiendo que los usuarios elijan libremente dónde realizar la inspección.

La medida busca incrementar la competencia entre prestadores y reducir algunas de las dificultades que históricamente enfrentaban los conductores para conseguir turnos o acceder a centros de verificación cercanos. Al mismo tiempo, las autoridades remarcan que la apertura del sistema no implica una reducción de los controles técnicos exigidos.

Otro aspecto destacado es que los talleres habilitados podrán inspeccionar una amplia variedad de unidades: vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros, de carga, antiguos y especiales. Esto permitirá un esquema más flexible para los usuarios, especialmente en localidades donde la oferta era limitada.