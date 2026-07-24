Extra de $150.000 de ANSES: qué es, quiénes lo cobran y cómo acceder en julio

El beneficio se acredita junto con las asignaciones familiares y alcanza montos de seis cifras para determinados hogares.

La Prestación Alimentar se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobran las asignaciones de ANSES.

Durante julio, miles de familias que reciben haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) vuelven a cobrar una prestación administrada por el Ministerio de Capital Humano, que busca garantizar el acceso a la canasta básica para hogares con niños, niñas y adolescentes. Según la cantidad de hijos, el monto puede alcanzar un monto cercano a los $150.000.

Se trata de la Tarjeta Alimentar . A diferencia de otros programas sociales, este beneficio no requiere una inscripción específica. Se liquida automáticamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos y se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) o la Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos.

Tras permanecer sin modificaciones durante casi dos años, la Tarjeta Alimentar recibió un aumento del 38% en mayo. El monto exacto depende de la composición del grupo familiar . Para julio, la Prestación Alimentar quedó establecida de la siguiente manera:

El dinero se acredita junto con la prestación principal y puede usarse libremente para la compra de alimentos y otros productos necesarios para el hogar. No se entrega una tarjeta física diferente, ni se realiza un depósito separado.

Uno de los puntos más importantes del programa es que no requiere inscripción . ANSES determina quiénes acceden, mediante el cruce de datos con el Ministerio de Capital Humano. Cuando una persona reúne las condiciones previstas por la normativa, el pago comienza a efectuarse automáticamente.

Los principales grupos alcanzados son:

titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive

personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social

titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad

madres que perciben una Pensión No Contributiva por tener siete hijos o más

No existe un formulario específico para solicitar la Prestación Alimentar, ni un trámite presencial destinado exclusivamente a incorporarse al programa. En caso de reunir las condiciones y no percibir el beneficio, ANSES recomienda revisar la información personal registrada en el organismo y verificar que el grupo familiar figure correctamente declarado.

El pago se efectúa respetando el mismo calendario de cobro correspondiente a la prestación principal, por lo que las fechas varían según la terminación del DNI.

ANSES

Cómo verificar si tus datos están actualizados en Mi ANSES

Mantener actualizada la información personal es fundamental para evitar demoras o inconvenientes en la liquidación de cualquier prestación. Los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social para consultar los datos registrados por el organismo.

Dentro de la plataforma es posible revisar la información del grupo familiar, el domicilio declarado, los datos de contacto y la cuenta bancaria donde se acreditan las prestaciones. Si existe algún dato incorrecto o desactualizado, puede modificarse desde el propio sistema cuando la gestión esté habilitada o solicitar un turno para realizar la actualización en una oficina de ANSES.

También se recomienda verificar que los vínculos familiares estén correctamente registrados, especialmente cuando se produjo el nacimiento de un hijo o hubo modificaciones en la composición del grupo familiar, ya que esa información influye directamente sobre la liquidación de beneficios como la Prestación Alimentar.

Quienes tengan dudas sobre su situación también pueden consultar la sección “Mis Cobros”, donde el sistema informa las prestaciones liquidadas y las fechas previstas para el depósito correspondiente.